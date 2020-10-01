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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Богатейшие россияне потеряли 26 миллиардов долларов с начала года

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 26 миллиардов долларов, больше всего потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — 7,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Источник: РИА Новости

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.

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Богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года упало на 2,95 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 1,17 миллиарда долларов, до 20,2 миллиарда долларов. Он сместил на третью строчку совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, чей капитал за январь-сентябрь сократился на 5,25 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.

Четвертое и пятое место заняли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») соответственно — их капитал по итогам первых девяти месяцев составляет по 18,3 миллиарда долларов. На шестую с седьмой строчки поднялся Роман Абрамович (Evraz) — его состояние с начала года упало на 780 миллионов долларов, до 15,6 миллиарда. На седьмое место вышел бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство сократилось на 197 миллионов долларов и составило 15,2 миллиарда долларов.

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Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов переместился с шестого сразу на восьмое место — его состояние с начала года упало на 7,17 миллиарда долларов и составило 15,1 миллиарда. Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, как и месяцем ранее, остается на девятой строчке рейтинга с состоянием в 14,5 миллиардов долларов, которое за январь-сентябрь сократилось на 319 миллионов долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,4 миллиарда долларов; с начала года он снизился на 446 миллионов долларов.

Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», остается на одиннадцатом месте — он с начала года потерял 5,14 миллиарда долларов, и его состояние составляет 13 миллиардов долларов.

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