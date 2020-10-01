Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 октябряДень музыки и вегетарианства, битва при Гавгамелах и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
18:37 (мск), источник: Интерфакс

Призыв Мишустина следить за высказываниями относился к словам Трутнева о Севморпути

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина к коллегам по правительству следить за своими высказываниями относился к ситуации, сложившейся в результате публичных комментариев вице-премьера Юрия Трутнева о прогнозной загрузке Северного морского пути (СМП), сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве РФ.

Источник: Reuters

«Комментируя предположения о транспортировке грузов по СМП, высокопоставленный чиновник неожиданно начал давать оценки деталям контрактов между различными крупными компаниями, что могло быть интерпретировано как негатив об экономической деятельности “Роснефти”, в частности активно развивающегося проекта “Восток Ойл”. Так как “Роснефть” является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков, такого рода высказывания могут нанести прямой ущерб государственным интересам», — пояснил собеседник агентства.

Русский атом
75 лет великой мечты

В четверг на заседании правительства РФ Мишустин призвал коллег по правительству следить за своими высказываниями, которые могут повлиять на котировки публичных компаний, при этом не стал публично говорить, что стало поводом для такого напоминания.

«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что в условиях непростой экономической ситуации все члены правительства должны внимательно относиться к своим публичным высказываниям. На каждом из нас серьезная ответственность, и каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике», — сказал Мишустин, открывая заседание правительства в среду.

«Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе», — обратился он к членам кабинета.

 Собянин спрогнозировал суточное число случаев COVID-19 в Москве в 3 тыс
Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын
Собянин: в Москве нет второй волны коронавируса
Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе
СМИ узнали, кто дает деньги Трампу и Байдену
Победившая на выборах костромская уборщица вступила в должность
В Африке нашли крупнейшие алмазы внеземного происхождения
84% участников выборов назвали многодневное голосование удобным
На Алтае браконьер выловил из реки крокодила
Hi-Tech
Складной айфон будет самым невероятным. Рассказываем почему Смартфон будет компенсировать износ экрана
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Странность в смерти Борисова не дает покоя
Звезда боевиков 90-х в наши дни. Лучше б не видеть
Фаина Раневская: 5 цитат для современной женщины
Водителям надо готовиться к худшему: что грядет
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь