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20:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай режет российскую рыбу

С поставками продукции в эту страну могут возникнуть сложности.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
РФ и КНР оказались на грани торговой войны. Китайские власти, выявив следы COVID-19 в одной из партий российской рыбной продукции, пригрозили закрыть все поставки из России, объем которых оценивается почти в $3,3 млрд. Поставщики минтая уже столкнулись со сложностями при отгрузках в одном из портов КНР. Российские рыбопромышленники оценивают возможный ущерб от приостановки в десятки миллионов долларов в месяц.
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Главное таможенное управление (ГТУ) КНР на переговорах 25 сентября сообщило Россельхознадзору, что дальнейшие случаи выявления возбудителя COVID-19 в образцах замороженной рыбной продукции из РФ могут привести к полной остановке экспорта этой категории из России в КНР. Об этом говорится в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова руководителям отраслевых ассоциаций. Копия обращения есть у «Ъ».

Ранее власти города Чанчунь сообщили о выявлении COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, ввезенной из РФ. Как следует из письма господина Савенкова, продукция была выпущена на судне ООО «Ролиз» (входит в группу «Норебо» Виталия Орлова) и транспортирована судном АО «Транс Винд Флот». В результате ГТУ сообщило о введении ограничений на экспорт продукции с этих судов на четыре недели. Но, пишет Константин Савенков, китайская сторона заняла «весьма жесткую позицию». В связи с этим Россельхознадзор просит участников рынка принять все необходимые меры по исключению поставок небезопасной продукции за рубеж.

Представитель Россельхознадзора заявил «Ъ», что угрозы тотального запрета на экспорт российской рыбной продукции в Китай нет: «Прозвучало только предупреждение о необходимости соблюдения всех мер предосторожности».

Но источник «Ъ» в отрасли указывает, что китайская сторона заняла крайне жесткую позицию. По его словам, Россельхознадзор сейчас «активно пытается купировать ситуацию», защищая интересы российских экспортеров рыбной продукции.
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В среду служба сообщила, что провела новые переговоры с ГТУ КНР, где подчеркнула, что РФ неукоснительно следует временным требованиям ВОЗ. Россельхознадзор запросил у ГТУ результаты исследований, но китайская сторона сообщила, что загрязненная COVID-19 продукция подлежит уничтожению. Связаться с представителями ГТУ не удалось.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников утверждает, что COVID-19 на судне «Ролиза» быть не могло: «Экипаж не выходит в море без обязательного тестирования и затем находился более месяца на промысле. На судне есть экспресс-тесты и медработник. Передача грузов также проходила бесконтактным способом». По словам господина Сенникова, после выгрузки груз с российской рыбной продукцией некоторое время находился на бондовом складе в КНР — среди местного персонала как раз и могли быть заболевшие, хотя сторона КНР утверждает обратное. Связаться с «Транс Винд Флот» вечером в четверг не удалось.

Тем временем у экспортеров рыбы из РФ уже возникли сложности с отгрузками в КНР.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк слышал, что российским поставщикам минтая запретили разгрузку в Циндао. По его словам, в среднем Россия продает в КНР минтай на $580−600 млн — это 26−30% всего рыбного экспорта в страну. Потери от полного запрета продаж на месяц можно оценивать в десятки миллионов долларов, указывает он. Всего на Китай приходится около 61% российского рыбного экспорта, в 2019 году объем поставок превысил 1,09 млн тонн на $3,27 млрд. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предупреждает, что в случае приостановки и запрета экспорта российская рыбная отрасль понесет огромные убытки. Он оценивает потери в $50−60 млн в ближайший месяц.

Уже сейчас средние цены в Китае на нашу продукцию упали на 20%, хотя в этот период экспортные цены на минтай обычно существенно растут.

По мнению Сергея Сенникова, жесткая позиция Китая в этом вопросе выглядит попыткой получить какие-то торговые преференции. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов согласен, что нахождение COVID-19 на упаковке — вопрос обострившейся международной протекционистской политики и конкурентной борьбы: «Если Китай поставил себе такую задачу, то вирус, безусловно, найдется». «Китайский регулятор действует ''в диалоге с коммерческими службами'', и такие действия в отношении российской рыбной продукции мы квалифицируем как признаки необъявленный торговой войны», — подчеркивает господин Зверев.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин.

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