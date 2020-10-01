20:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Китай режет российскую рыбу
С поставками продукции в эту страну могут возникнуть сложности.
Главное таможенное управление (ГТУ) КНР на переговорах 25 сентября сообщило Россельхознадзору, что дальнейшие случаи выявления возбудителя COVID-19 в образцах замороженной рыбной продукции из РФ могут привести к полной остановке экспорта этой категории из России в КНР. Об этом говорится в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова руководителям отраслевых ассоциаций. Копия обращения есть у «Ъ».
Ранее власти города Чанчунь сообщили о выявлении COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, ввезенной из РФ. Как следует из письма господина Савенкова, продукция была выпущена на судне ООО «Ролиз» (входит в группу «Норебо» Виталия Орлова) и транспортирована судном АО «Транс Винд Флот». В результате ГТУ сообщило о введении ограничений на экспорт продукции с этих судов на четыре недели. Но, пишет Константин Савенков, китайская сторона заняла «весьма жесткую позицию». В связи с этим Россельхознадзор просит участников рынка принять все необходимые меры по исключению поставок небезопасной продукции за рубеж.
Представитель Россельхознадзора заявил «Ъ», что угрозы тотального запрета на экспорт российской рыбной продукции в Китай нет: «Прозвучало только предупреждение о необходимости соблюдения всех мер предосторожности».
В среду служба сообщила, что провела новые переговоры с ГТУ КНР, где подчеркнула, что РФ неукоснительно следует временным требованиям ВОЗ. Россельхознадзор запросил у ГТУ результаты исследований, но китайская сторона сообщила, что загрязненная COVID-19 продукция подлежит уничтожению. Связаться с представителями ГТУ не удалось.
Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников утверждает, что COVID-19 на судне «Ролиза» быть не могло: «Экипаж не выходит в море без обязательного тестирования и затем находился более месяца на промысле. На судне есть
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк слышал, что российским поставщикам минтая запретили разгрузку в Циндао. По его словам, в среднем Россия продает в КНР минтай на $580−600 млн — это 26−30% всего рыбного экспорта в страну. Потери от полного запрета продаж на месяц можно оценивать в десятки миллионов долларов, указывает он. Всего на Китай приходится около 61% российского рыбного экспорта, в 2019 году объем поставок превысил 1,09 млн тонн на $3,27 млрд. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев предупреждает, что в случае приостановки и запрета экспорта российская рыбная отрасль понесет огромные убытки. Он оценивает потери в $50−60 млн в ближайший месяц.
Уже сейчас средние цены в Китае на нашу продукцию упали на 20%, хотя в этот период экспортные цены на минтай обычно существенно растут.
По мнению Сергея Сенникова, жесткая позиция Китая в этом вопросе выглядит попыткой получить
Анатолий Костырев, Алексей Полухин.