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22:21 (мск), источник: Известия

Эксперты предсказали подорожание рубля

К концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70−75 рублей за доллар, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

ЦБ: $ 77.2774   -1.51 € 90.7237   -1.71 ММВБ: $ 77.3600   -0.27 € 90.8550   -0.20
Источник: Известия

Ослабление рубля в последних числах сентября было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76−79 рублей за доллар, отметили специалисты. Кроме того, дополнительные интервенции ЦБ РФ также будут способствовать его укреплению.

Среди других «триггеров подорожания» также называются сообщения в СМИ о приказе правительства РФ, согласно которому госкомпании обязаны продать часть валюты, а также снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с Нагорным Карабахом.

По мнению аналитиков, преимуществами России являются низкий госдолг и хорошая динамика ВВП, поэтому можно говорить об укреплении нацвалюты к концу текущего года.

Ранее в четверг сообщалось, что на открытии торгов рубль вырос к доллару и евро. Курс американской валюты уменьшился на 52 копейки — до 77,11 рубля, а европейской снизился на 41 копейку и составил 90,65 рубля.

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