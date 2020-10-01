22:21 (мск), источник: Известия
Эксперты предсказали подорожание рубля
К концу 2020 года возможно укрепление рубля до 70−75 рублей за доллар, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Ослабление рубля в последних числах сентября было чрезмерным, поэтому до конца недели прогнозный диапазон находится на уровне 76−79 рублей за доллар, отметили специалисты. Кроме того, дополнительные интервенции ЦБ РФ также будут способствовать его укреплению.
Среди других «триггеров подорожания» также называются сообщения в СМИ о приказе правительства РФ, согласно которому госкомпании обязаны продать часть валюты, а также снижение геополитической напряженности вокруг ситуации с Нагорным Карабахом.
По мнению аналитиков, преимуществами России являются низкий госдолг и хорошая динамика ВВП, поэтому можно говорить об укреплении нацвалюты к концу текущего года.
Ранее в четверг сообщалось, что на открытии торгов рубль вырос к доллару и евро. Курс американской валюты уменьшился на 52 копейки — до 77,11 рубля, а европейской снизился на 41 копейку и составил 90,65 рубля.