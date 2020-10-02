01:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Цены на бензин пошли вверх на бирже
Оптом — дороже.
На фоне улучшения прибыльности экспортных поставок оптовые цены на бензин в России перешли к росту после долгого снижения в сентябре. Так, АИ-95 и АИ-92 за неделю подорожали на 5% и 3%, до 49,8 тыс. руб. и 47,7 тыс. руб. соответственно. Несмотря на это, регуляторы и участники рынка пока не ожидают, что рост цен будет существенным. С октября был отменен мораторий на импорт топлива в Россию, что может подтолкнуть цену вниз. Также на спросе негативно могут сказаться новые ограничения
Стоимость АИ-95 и АИ-92 1 октября увеличилась на 5% и 3% соответственно относительно прошлой недели, до 49,8 тыс. руб. и 47,7 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные биржи СПбМТСБ. Это означает локальную смену тренда на снижение стоимости бензина в оптовом звене, который начался еще летом. В сентябре цены почти непрерывно падали, несмотря на уход части НПЗ на традиционные сезонные ремонты.
Осеннее снижение отчасти стало следствием бурного роста стоимости топлива весной. В марте—апреле нефтекомпании сокращали производство, поскольку спрос на топливо рухнул
По оценке господина Фаттахова, появление белорусского товара — позитивный сигнал для стоимости топлива, однако остается проблема слишком медленного снижения цен в мелком опте.
«Белорусская нефтяная компания» 1 октября продавала на бирже только дизтопливо, отмечает один из собеседников «Ъ».
При этом ситуация со спросом
За исключением последней недели, биржевые котировки падали почти весь месяц, отмечает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. Также во второй половине сентября резко увеличилась экспортная альтернатива, и с учетом выплат по демпферу около 4 тыс. руб. за тонну котировки оказались ниже значений экспортной альтернативы на 1−2 тыс. руб. за тонну. По словам эксперта, текущий рост уменьшил этот диспаритет.
Благодаря увеличению производства бензина в июле—августе ситуация на внутреннем рынке нормализовалась, оптовые цены снизились, а маржа розничного сегмента вернулась к привычным значениям, продолжает он. Сейчас, несмотря на рост биржевых и мелкооптовых цен на АИ-92 в конце сентября, валовая маржа розничного сегмента в Центральной России составляет около 3 руб. за литр, что обеспечивает АЗС покрытие издержек и минимальную прибыль.
Дмитрий Козлов