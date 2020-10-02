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01:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Цены на бензин пошли вверх на бирже

Оптом — дороже.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне улучшения прибыльности экспортных поставок оптовые цены на бензин в России перешли к росту после долгого снижения в сентябре. Так, АИ-95 и АИ-92 за неделю подорожали на 5% и 3%, до 49,8 тыс. руб. и 47,7 тыс. руб. соответственно. Несмотря на это, регуляторы и участники рынка пока не ожидают, что рост цен будет существенным. С октября был отменен мораторий на импорт топлива в Россию, что может подтолкнуть цену вниз. Также на спросе негативно могут сказаться новые ограничения из-за второй волны коронавируса.

Стоимость АИ-95 и АИ-92 1 октября увеличилась на 5% и 3% соответственно относительно прошлой недели, до 49,8 тыс. руб. и 47,7 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные биржи СПбМТСБ. Это означает локальную смену тренда на снижение стоимости бензина в оптовом звене, который начался еще летом. В сентябре цены почти непрерывно падали, несмотря на уход части НПЗ на традиционные сезонные ремонты.

Сейчас цены на АИ-95 и АИ-92 на 3−4% выше, чем год назад. При этом на АЗС цены не менялись уже месяц, прибавив с начала года 2,2%.
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Осеннее снижение отчасти стало следствием бурного роста стоимости топлива весной. В марте—апреле нефтекомпании сокращали производство, поскольку спрос на топливо рухнул из-за карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом, а переработка терпела убытки. Уже в мае рынок пережил шок из-за резкого увеличения спроса на фоне снятия карантинных мер по коронавирусу, при этом многие заводы в тот момент были на профилактических ремонтах. Цены стабилизировались лишь к концу июля. Замглавы ФАС Андрей Цариковский в конце сентября называл ситуацию на рынке топлива «стабильной».

Вице-президент РТС Ринат Фаттахов связывает рост цен на бирже с наличием отложенного спроса, хотя рынок достаточно стабилен. «Бензин дешевел несколько недель подряд, что является нетипичным явлением, — отмечает он.— До последнего времени многие АЗС и нефтебазы сохраняли минимальные остатки, а теперь ринулись на биржу скупать подешевевший товар». Кроме того, заметным фактором, повлиявшим на подорожание топлива, стал рост экспортной альтернативы из-за девальвации рубля, отмечает он. Как итог, среднесуточные продажи топлива на бирже сократились на 15%, а экспорт топлива вырос.

С 1 октября в России был отменен временный запрет на импорт топлива, что позволит попасть на рынок прежде всего белорусским объемам.

По оценке господина Фаттахова, появление белорусского товара — позитивный сигнал для стоимости топлива, однако остается проблема слишком медленного снижения цен в мелком опте.

«Белорусская нефтяная компания» 1 октября продавала на бирже только дизтопливо, отмечает один из собеседников «Ъ».

При этом ситуация со спросом по-прежнему остается неопределенной из-за угрозы второй волны коронавируса. Некоторые европейские страны снова начали вводить ограничения на перемещение граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин также допустил введение жестких мер, «если мы будем наплевательски ко всему этому относиться».

За исключением последней недели, биржевые котировки падали почти весь месяц, отмечает Евгений Тыртов из Vygon Consulting. Также во второй половине сентября резко увеличилась экспортная альтернатива, и с учетом выплат по демпферу около 4 тыс. руб. за тонну котировки оказались ниже значений экспортной альтернативы на 1−2 тыс. руб. за тонну. По словам эксперта, текущий рост уменьшил этот диспаритет.

Благодаря увеличению производства бензина в июле—августе ситуация на внутреннем рынке нормализовалась, оптовые цены снизились, а маржа розничного сегмента вернулась к привычным значениям, продолжает он. Сейчас, несмотря на рост биржевых и мелкооптовых цен на АИ-92 в конце сентября, валовая маржа розничного сегмента в Центральной России составляет около 3 руб. за литр, что обеспечивает АЗС покрытие издержек и минимальную прибыль.

Дмитрий Козлов

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