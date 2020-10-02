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01:22 (мск), источник: Известия

Выручка торговли и сферы услуг рухнула на 20% из-за ухода людей на удаленку

Выручка торговли и сферы услуг снизилась примерно на 20% из-за перевода граждан на дистанционную работу. В первую очередь это касается компаний в центральных и деловых частях городов, территорий рядом с транспортными узлами. В дальнейшем доходы организаций могут снизиться еще на 30%, и часть бизнеса не выживет, рассказали «Известиям» в бизнес-объединениях.

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Источник: Известия

После снятия ограничений летом выручка предприятий восстановилась примерно на 70%, сообщил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

Председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский уточнил, что после рекомендаций перевести сотрудников на удаленку в Москве, а также Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге, текущая выручка упала на 20%.

При этом в торговых центрах Москвы трафик сейчас остается на уровне 80−85% в сравнении с 2019-м, и, скорее всего, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточатся, сказал «Известиям» президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

При этом с 5 октября переход на удаленную работу в столице станет обязательным, говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

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