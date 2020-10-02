03:56 (мск), источник: Известия
Банки с начала года выдали ипотечных займов на 2,1 трлн рублей
Более 860 тыс. жилищных займов на 2,1 трлн рублей выдали российские банки с начала года и до 1 сентября, рассказали «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По итогам августа средний размер ипотеки равен 2,54 млн рублей, что превышает цифру аналогичного периода прошлого года на 14%, добавили там. В августе полная стоимость ипотечного кредита, то есть процент и иные обязательные платежи, опустилась до 8,9% годовых.