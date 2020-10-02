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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

РЖД представила увеличенный плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; дочерняя компания РЖД) и «Трансмашхолдинг» представили концепцию нового плацкартного вагона. Его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина — на 73 см. Это позволило увеличить спальные места и багажное отделение.

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На сколько «вытянутся» полки в плацкартных вагонах?

«Главная особенность данного вагона заключается в том, что он больше стандартных вагонов. Длина пассажирского салона стала практически на три метра больше! Полки в купейной части плацкарта стали длиннее на 15 см, а боковые — на 12 см», — говорится в сообщении ФПК в Facebook. В обновленном вагоне имеются шкафы для вещей пассажиров, шторки, а также розетки и индивидуальные воздуховоды.

Обновленный вагон разместили до 16 октября на площади у Павелецкого вокзала Москвы. На железных дорогах России он появится во второй половине 2021 года.

«Первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний. Во второй половине 2021 года планируем сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров. На каком направлении, я пока говорить не буду, но скорее всего это будет традиционно наше южное направление», — сказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов (цитата по ТАСС).

Напомним, в ноябре прошлого года РЖД показали макет вагона с модульным пространством в плацкарте. В таком плацкарте полки разделены перегородкой в виде шкафа, оборудованы индивидуальными столиками и шторками. Тогда уточнялось, что это одна из концепций плацкарта, а не готовый вариант.

Во время загрузки произошла ошибка.
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