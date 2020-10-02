14:20 (мск), источник: ТАСС
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/ — Он вырос к 12:45 на 1,26%
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,26% — до 92,005 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:45 мск.
К 12:53 мск курс евро рос на 1,23%, до 91,98 рубля. В то же время доллар дорожал на 1,41% и торговался на уровне 78,46 рубля.
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 3,88% — до $39,34 за баррель. Нефть сорта WTI падает на 3,9%, достигая $37,49 за баррель.