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14:20 (мск), источник: ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/ — Он вырос к 12:45 на 1,26%

ЦБ: $ 78.0915   +0.81 € 91.5779   +0.85 ММВБ: $ 78.5775   +1.21 € 92.1200   +1.26
Источник: Reuters

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,26% — до 92,005 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:45 мск.

К 12:53 мск курс евро рос на 1,23%, до 91,98 рубля. В то же время доллар дорожал на 1,41% и торговался на уровне 78,46 рубля.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 3,88% — до $39,34 за баррель. Нефть сорта WTI падает на 3,9%, достигая $37,49 за баррель.

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