16:56 (мск), источник: РИА Новости
Ростуризм разъяснил работу программы кешбэка
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Второй этап программы туристического кешбэка при совершении поездок по России пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила
Таким образом, продажи туров с возможностью частичного возврата средств будут продолжаться не менее полутора месяцев.
«Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно», — заявили в Ростуризме.
«То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники», — добавили в
Согласно новым условиям программы, под туристический кешбэк теперь попадают туры от двух ночей. Возврат в 20 процентов теперь распространяется на поездки любой стоимости, а его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей.
Обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир». Кешбэк на нее начислят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
На частичную компенсацию затрат за приобретение туров по России ранее направили 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было купить в течение одной недели — с 21 по 28 августа. Турпоездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.