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16:56 (мск), источник: РИА Новости

Ростуризм разъяснил работу программы кешбэка

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Второй этап программы туристического кешбэка при совершении поездок по России пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, продажи туров с возможностью частичного возврата средств будут продолжаться не менее полутора месяцев.

«Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно», — заявили в Ростуризме.

Поездку нужно будет совершить до 10 января 2021 года.
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«То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники», — добавили в пресс-службе.

Согласно новым условиям программы, под туристический кешбэк теперь попадают туры от двух ночей. Возврат в 20 процентов теперь распространяется на поездки любой стоимости, а его максимальный размер увеличен до 20 тысяч рублей.

Обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир». Кешбэк на нее начислят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

На частичную компенсацию затрат за приобретение туров по России ранее направили 15 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было купить в течение одной недели — с 21 по 28 августа. Турпоездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.

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