20:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Экономический прогноз на октябрь 2020 года
Что будет с рублем, долларом и нефтью.
Сергей Дробышевский, директор по научной работе ИПП им. Е. Т. Гайдара:
1. Курс будет 75−76 руб./$. Сейчас курс рубля находится примерно на 7−10% ниже фундаментально обоснованного равновесного уровня. Это связано с краткосрочными эффектами роста неопределенности в ожидании второй волны пандемии и санкционными рисками в отношении России. В октябре, надеемся, эти риски начнут ослабевать.
2. Инфляция 0,3%. В октябре сезонные факторы прекращают действовать и инфляция несколько ускоряется по сравнению с августом—сентябрем. Однако спрос остается слабым, и это сдерживает инфляцию, несмотря на то, что в октябре начнет проявляться эффект от ослабления курса рубя в августе—сентябре.
3. Цена нефти марки Brent составит $42−43 за баррель. Эффект от ограничений, принятых на себя
4. Курс евро к доллару редко подвержен резким колебаниям в течение месяца. И поскольку
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:
1. 78−81 руб./$, поскольку в октябре на рубль продолжат оказывать влияние санкционные риски. Хотя фундаментально относительно стоимости нефти рубль недооценен и должен стоить порядка 70 руб. Тем не менее, если рейтинг Байдена будет расти, доллар относительно рубля может укрепиться выше 80 руб.
2. Инфляция в октябре может составить примерно 0,3%, девальвация рубля увеличивает проинфляционные риски, однако падение доходов населения сдерживает рост цен.
3. Цены на нефть будут колебаться в коридоре $38−42 за баррель марки Brent. Ограничение предложения со стороны ОПЕК+ сдерживает предложение углеводородов, однако спрос остается под давлением
4. Доллар может укрепиться до уровня $1,15−1,16/€. На фоне неопределенности будет оставаться высоким спрос на доллар как защитный актив. Второй фактор: карантинные ограничения, которые вводят в Европе, приведут к более затяжному спаду в экономике, в то время как в США продолжает восстанавливаться занятость.
Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал»:
1. Я бы исходил из того, что негативный внешний фон, специфичный для рубля, будет нормализовываться. Давление на рубль уменьшится. Но может вырасти общее давление на валюты ЕМ. Поэтому я прогнозирую на уровне 75−78 руб./$.
2. Месячная инфляция составит 0,2−0,3%, а к году даст 3,8−3,9%. Небольшое ускорение
3. Рассчитываю увидеть в районе $40−45 за баррель. Слабый спрос (из-за риска карантина) не даст ценам расти. Но пока ОПЕК+ сохраняет дееспособность, существенные просадки не будут оставаться без внимания.
4. 1,17−1,18. Для евро ситуация стала более благоприятной, дифференциал ставок ЕЦБ и ФРС минимален. Должен улучшиться счет текущих операций еврозоны. Снижение прошедшей недели выглядит как эмоциональная реакция на общерыночную коррекцию.
Вадим Засько, декан факультета налогов, аудита и
1. Курс рубля будет продолжать так же медленно, но верно снижаться, вероятно достигая планки 80−81 руб./$. Этому способствуют прежде всего турбулентные процессы российской экономики, невозможность ее выхода на стабильную траекторию плато (как теперь модно говорить) или подъема. Сохраняются опасения инвесторов в части финансовых рисков, невысокий платежеспособный спрос хозяйствующих субъектов, отсутствие перспектив резкого повышения спроса на нефть. Все это венчается возможным введением новых ограничений и карантинных мер в связи с COVID-19.
2. Инфляция будет в районе 0,25−0,35%, так как временной лаг дефляционных факторов, традиционных для конца лета и начала осени, подходит к завершению. Поэтому мы прогнозируем рост цен на многие товары и услуги: от продуктов питания и бытового назначения (прежде всего, конечно, в цене которых сидит импортная составляющая) до роста цен на недвижимость.
3. Роста цен на нефть за пределы коридора $39−43 за баррель марки Brent в ближайший месяц не ожидается. Возможно, краткосрочно скажется карабахский конфликт, но по итогам все сгладится. Основной отопительный сезон в большинстве стран мира начнется в ноябре, возможно, тогда последуют изменения в спросе на энергоносители. Пока же мировая экономика не восстанавливается. Намерений у нефтедобывающих стран сократить производство нефти тоже не наблюдается.
4. Традиционно перед выборами в США курс доллара несколько снижается в паре к евро, что обусловлено политическими рисками и неопределенностью в их результатах, а значит, и выжиданием групп инвесторов, приближенных к той или иной политической группе. Интервал курса в ближайший месяц составит $1,17−1,19/€.
Группа «Прямая речь».