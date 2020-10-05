Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 октябряДень учителя, основание советского уголовного розыска и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
14Гиблое место: в Бразилии загорелось гигантское болото
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
15:25 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4−5%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что по итогам 2020 года ВВП России сократится чуть больше актуального макропрогноза. На слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации он спрогнозировал снижение в пределах 4−5%.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Reuters

Он отметил, что действующие прогнозы не учитывают второй волны коронавируса, которая, по его мнению, уже началась.

Эффект «второй волны» может ударить и по прогнозу на 2021 год, который сейчас предусматривает восстановительный рост ВВП на 3,3%.
Читайте также
Гадание на рубле. Что будет с курсом валют, ценами на нефть и зарплатами?

«Понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз и на 2021 год, потому что, наверное, зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста, и показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы», — заявил глава Счетной палаты.

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП на 2020 год до 3,9% по сравнению с июньским прогнозом о падении на 4,8%.

Банк России предполагает падение ВВП на 4,5−5,5% в 2020 году, но в октябре должен уточнить свой прогноз.

Международный валютный фонд в конце июня ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 году — до 6,6% вместо 5,5%, прогнозировавшихся им в апреле.

 Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ
Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку
Минпросвещения опровергло перевод школ на дистанционное обучение
Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории
Песков заявил, что не слышал о планах вернуть режим самоизоляции
Над Уэльсом появились загадочные «волны»
Кладбище круизных лайнеров близ Турции показали на фото
Север Италии замело снегом (видео)
Hi-Tech
На турникетах в метро появился странный гаджет. Что это Новый способ борьбы с коронавирусом
Горячие темы на Авто
3 октября 589
Какой дом лучше? 532
За державу обидно 221
Пятница, сирена воет МЧС балуется.))) 177
Новости партнеров
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Стало известно, кто убил Захарченко
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 3 406
Форум хороший советчик?.. 190
Реакция родителей на результаты экзамена 174
Где найти эту *** работу с нормальным графиком 82
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Терешкова 30 лет молчала о ситуации, которая произошла с ней в космосе
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь