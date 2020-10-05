Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4−5%

Он отметил, что действующие прогнозы не учитывают второй волны коронавируса, которая, по его мнению, уже началась.
Эффект «второй волны» может ударить и по прогнозу на 2021 год, который сейчас предусматривает восстановительный рост ВВП на 3,3%.
«Понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз и на 2021 год, потому что, наверное, зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста, и показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы», — заявил глава Счетной палаты.
Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП на 2020 год до 3,9% по сравнению с июньским прогнозом о падении на 4,8%.
Банк России предполагает падение ВВП на 4,5−5,5% в 2020 году, но в октябре должен уточнить свой прогноз.
Международный валютный фонд в конце июня ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 году — до 6,6% вместо 5,5%, прогнозировавшихся им в апреле.