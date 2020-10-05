18:31 (мск), источник: RNS
Росавиация выдала допуски на рейсы в 24 страны
Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на выполнение регулярных полетов в 24 страны. Соответствующий приказ опубликован на сайте агентства.
«Решением межведомственной комиссии по допуску перевозчиков от 18 сентября 2020 г. российским авиакомпаниям… предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств», — говорится на сайте Росавиации.
Как следует из приложения к приказу, допуски касаются полетов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Великобританию, Германию, Грецию, Египет, Израиль, Испанию, Италию, Казахстан, Кипр, Киргизию, Нидерланды, ОАЭ, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Чехию, Китай, Саудовскую Аравию, Танзанию, а также на Мальту и Мальдивы.
В Росавиации подчеркнули, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам.
«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — уточнили в агентстве.
С 1 августа Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, приостановленное