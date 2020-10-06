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04:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне стали чаще прибегать к банкротству

По итогам девяти месяцев 2020 года отмечается более чем полуторакратный рост числа персональных банкротств.

Источник: Reuters

Так, по данным Федресурса, за январь—сентябрь обанкротилось 77,05 тыс. граждан — это на 64,9% больше, чем за тот же период 2019 года. Только за один сентябрь 2020-го суды признали несостоятельными 12,25 тыс. человек, что на 94,6% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Больше всего граждан в текущем году банкротится в Москве (4,58 тыс. человек), на втором месте Московская область (3,96 тыс. человек), затем идут Самарская область (3,52 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,51 тыс. человек) и Краснодарский край (3,4 тыс. человек). Максимальное число несостоятельных граждан в относительном измерении насчитывается в Самарской области (111 человек на 100 тыс. населения), Калмыкии (108 человек на 100 тыс. населения) и в Пензенской области (106 человек на 100 тыс. населения). Меньше всего банкротились в Чеченской республике (восемь), Чукотском автономном округе (пять) и городе Байконур (один). В Ненецком автономном округе и Читинской области в 2020 году не зафиксировано ни одного случая персонального банкротства.

Что касается новой внесудебной процедуры, то за сентябрь на Федресурсе опубликовано 1,99 тыс. сообщений об упрощенном банкротстве граждан, из них 1,58 тыс. возвращены должнику и только в 413 случаях процедура была возбуждена. Прекращено два дела.

В отличие от ситуации с гражданами число банкротств организаций продолжает снижаться.
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За три квартала 2020-го банкротами признаны 7,39 тыс. юридических лиц — на 19% меньше, чем за тот же период 2019 года. На 0,1% сократилось количество введенных процедур реабилитации. Больше всего юрлиц за девять месяцев обанкротилось в столице — 1,53 тыс. случаев, на втором месте Московская область — 526 случаев, за ней идет Санкт-Петербург — 509 случаев. Самый активный прирост в процентном отношении произошел в Республике Адыгея — на 207,7%, а самое сильное снижение в Магаданской области (на 53,8%) и в республике Башкортостан (на 53,4%).

Если граждане в большинстве случаев банкротятся по собственному желанию — 94% дел, то признать несостоятельными компании чаще всего требуют их кредиторы — в 75,8% случаев, а также ФНС РФ — в 14,6%.

Напомним, что правительство продлило до начала января 2021 года мораторий на внешнее банкротство для пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса. По состоянию на 1 октября, указывает Федресурс, мораторий распространялся на 517 тыс. юрлиц и 1,61 млн индивидуальных предпринимателей, отказались от него 708 предприятий и 146 ИП.

Екатерина Волкова.

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