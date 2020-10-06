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09:30 (мск), источник: RNS

Правительство расширило меры поддержки самозанятых

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширяются меры поддержки самозанятых. Документ опубликован на сайте правительства.

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Источник: Reuters

«Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”», — сообщает пресс-служба правительства.

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Согласно документу, самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы до 1 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Согласно другому подписанному постановлению о совершенствовании системы гарантийной помощи бизнесу, корпорация МСП будет ранжировать региональные гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.

Ожидается, что данные меры повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь.

8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса на самозанятых. Среди этих мер поддержки, в частности, возможность аренды госимущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и прямые выплаты на открытие и развитие бизнеса, а также, в перспективе, доступ к участию в закупках в качестве поставщиков товаров и услуг.

Кроме того, закон дает право региональным властям и органам местного самоуправления самостоятельно оказывать самозанятым поддержку за счет бюджетных средств. Также мероприятия по поддержке самозанятых включат в федеральные и региональные госпрограммы.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса распространили на самозанятых
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