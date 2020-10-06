Правительство расширило меры поддержки самозанятых

«Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”», — сообщает
Согласно документу, самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы до 1 млн рублей от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и
Согласно другому подписанному постановлению о совершенствовании системы гарантийной помощи бизнесу, корпорация МСП будет ранжировать региональные гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.
Ожидается, что данные меры повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь.
8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса на самозанятых. Среди этих мер поддержки, в частности, возможность аренды госимущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и прямые выплаты на открытие и развитие бизнеса, а также, в перспективе, доступ к участию в закупках в качестве поставщиков товаров и услуг.
Кроме того, закон дает право региональным властям и органам местного самоуправления самостоятельно оказывать самозанятым поддержку за счет бюджетных средств. Также мероприятия по поддержке самозанятых включат в федеральные и региональные госпрограммы.