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11:36 (мск), источник: РИА Новости

В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 61 субъекте страны прожиточный минимум занижен, что говорит о недофинансировании даже минимального набора, необходимого человеку для повседневной жизни.

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день 17 субъектов РФ имеют прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам даже выше, чем-то, что было в расчетной модели… Порядка 11 субъектов РФ имеют размер прожиточного минимума сопоставимый, …но в 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен», — сказал он на заседании соцкомитета Совета Федерации.

Министр добавил, что такая дифференциация прожиточного минимума по социально-демографическим группам формирует абсолютное социальное неравенство между субъектами.

Заниженный прожиточный минимум в отдельных субъектах на 30% говорит о недофинансировании минимального набора, который нужен для повседневной жизни, отметил Котяков.

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