В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России

«На сегодняшний день 17 субъектов РФ имеют прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам даже выше, чем-то, что было в расчетной модели… Порядка 11 субъектов РФ имеют размер прожиточного минимума сопоставимый, …но в 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен», — сказал он на заседании соцкомитета Совета Федерации.
Министр добавил, что такая дифференциация прожиточного минимума по социально-демографическим группам формирует абсолютное социальное неравенство между субъектами.
Заниженный прожиточный минимум в отдельных субъектах на 30% говорит о недофинансировании минимального набора, который нужен для повседневной жизни, отметил Котяков.