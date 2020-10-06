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15:42 (мск), источник: ТАСС

Глава МВФ заявила, что пандемия приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса нового типа приведет к ухудшению уровня жизни практически во всех странах мира. Такой прогноз представила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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Источник: AFP 2020

«Мы ожидаем, что мировое производство в среднесрочной перспективе останется на значительно более низком уровне по сравнению с нашими прогнозами, которые мы делали до пандемии. Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни», — сказала она, выступая на организованном Лондонской школой экономики онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдет 12—18 октября.

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Долгий подъем

По мнению Георгиевой, восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, окажется длительным и будет напоминать долгий подъем.

«Мировая экономика восстанавливается после кризиса. Но это бедствие далеко от завершения. Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала долгим подъемом, трудным восхождением, которое будет длительным, неравномерным и неопределенным, а также с возможными откатами назад», — заявила она.

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«МВФ в июне прогнозировал очень серьезное снижение мирового ВВП в 2020 году. Картина сегодня менее мрачная. Согласно нашим новым оценкам, развитие событий во втором и третьем квартале было несколько лучше, чем ожидалось, что позволило несколько пересмотреть наш глобальный прогноз за 2020 год в сторону повышения. Мы продолжаем прогнозировать частичное и неравномерное восстановление в 2021 году. Наш обновленный прогноз будет доступен на следующей неделе», — добавила Георгиева.

При этом, по ее словам, после окончания пандемии мировую экономику необходимо будет перестроить в соответствии с новыми принципами. «Мы не можем себе позволить просто восстановить старую экономику с ее низким ростом, низкой продуктивностью, высоким уровнем неравенства и ухудшающимся климатическим кризисом», — отметила глава МВФ. Она убеждена, что в экономике после пандемии должны произойти «фундаментальные реформы», она должна стать «более экологичной, более умной, более инклюзивной и более динамичной». И для этого, как считает Георгиева, нужны серьезные инвестиции.

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Общий госдолг

Общий государственный долг всех стран в нынешнем году достигнет рекордно высокого уровня, заявила Георгиева. «Мы ожидаем, что мировой госдолг в 2020 году достигнет рекордно высокого значения в почти 100% [мирового] ВВП», — поделилась она прогнозом.

«Многие страны стали более уязвимыми. Уровень их долга увеличился из-за мер в налогово-бюджетной сфере, которые были ими приняты в ответ на кризис, а также потери доходов», — добавила Георгиева.

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Помощь членам МВФ

Фонд обладает достаточными ресурсами, чтобы помочь своим членам кредитами для восстановления экономики после кризиса, заверила Георгиева. «Мы предоставили финансирование 81 стране с беспрецедентной скоростью и масштабом», — сказала она.

По ее словам, соответствующие кредитные обязательства превысили сумму в $280 млрд. «Более трети из них были одобрены с марта», — отметила Георгиева. «И мы готовы сделать еще больше: у нас все еще есть достаточные ресурсы из общей суммы в $1 трлн, которая у нас имеется для кредитования и которую мы можем предоставить нашим членам по мере того, как они начинают свой «подъем», — добавила директор МВФ.

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