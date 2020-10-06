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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

На железнодорожную инфраструктуру Новосибирской области выделят миллиарды рублей

ОАО «РЖД» вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области 11,5 миллиарда рублей по итогам 2020 года. Это на 15 процентов ниже объема инвестиций прошлого года. За прошедшие пять РЖД вложила в Новосибирскую область около 42,5 миллиарда рублей, 13,6 миллиарда — в 2019 году.

За прошедшие пять РЖД вложила в Новосибирскую область около 42,5 миллиарда рублей, 13,6 миллиарда — в 2019 году. Эти средства пошли на развитие вокзального комплекса: строительство станции Сеятель, Новосибирск-Посадочный. В настоящий момент в Новосибирской области завершается возведение нового модернизированного железнодорожного вокзала на Станции Татарская, которая является одной из старейших станций Транссибирской магистрали. Она была открыта в 1896 году. Станция является узловой. Ежегодный пассажиропоток составляет 400 тысяч человек.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.

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