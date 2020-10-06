Американские угрозы напугали шведских поставщиков оборудования ГАЗ

В «Группе ГАЗ» не стали отрицать серьезность ситуации и подтвердили Daily Storm, что проблема действительно носит критический характер для завода: «На прессе гидроэластичной штамповки Quintus Technologies AB изготавливаются детали для автомобилей ГАЗ. Остановка пресса, которая может возникнуть из-за отсутствия необходимых для его сервисного обслуживания запчастей, будет критичной для работы ГАЗа».
На шведском оборудовании создавались детали установочной партии машин поколения Next. Среди прочего — капот для газовского бестселлера «ГАЗель Next».
Стоит отметить, что пресс Quintus Technologies AB поставила на ГАЗ еще в 2011 году и вопрос износа его деталей и профилактического ремонта может встать весьма остро. При этом в ГАЗ признают, что решения проблемы пока не предвидится: альтернативных поставщиков деталей для этого пресса нет — их для него выпускает только сама Quintus Technologies AB.
Как пояснил Daily Storm источник, знакомый с автопроизводством, теоретически, в случае с запчастями для оборудования Quintus Technologies, существует возможность заказать их у стороннего производителя, но все упирается в обстоятельства: «Где-то не совсем подходящее оборудование, где-то не встает вопрос качества, где-то производителям не интересны маленькие объемы, где-то точно так же боятся санкций, а где-то очень дорогая или долгая логистика».
Ситуация, когда остановка всего лишь одного пресса способна осложнить производственный процесс ведущего российского автозавода, чья продукция занимала в прошлом году 44% рынка легких коммерческих автомобилей (LCV), оказалась настолько серьезной, что привлекла внимание главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
Министр назвал действия шведской компании «дискриминационными» и совершенными под «абсолютно надуманным предлогом».
Дело в том, что, как отмечает «Коммерсантъ», на сегодня единственная продукция ГАЗа, которую хоть как-то можно связать с двойным назначением, — автомобили «Урал», состоящие на вооружении Минобороны и Росгвардии. Но в 2019 году завод «Урал» вышел из состава группы ГАЗ, перейдя под контроль Дмитрия Стрежнева, хотя и продолжает быть участником специнвестконтракта ГАЗа, который предполагает сохранение сотрудничества по поставкам комплектующих.
Между тем стоит отметить, что в дальнейшем подобные ситуации могут повториться. Нынешнее поколение «ГАЗель Next» создавалось в тесном сотрудничестве с зарубежными компаниями. Его испытания проводились в том числе и на полигонах европейской технической службы AТ IDIADA. В новой модели, которая готовится встать на конвейер, «ГАЗель NN», число деталей зарубежного производства или от иностранных поставщиков также должно быть значительно.
Подтвердил эти опасения и источник, знакомый с производством ГАЗ: «Нынешнее поколение «ГАЗель Next» создавалось в тесной кооперации с мировыми поставщиками компонентов. Некоторые детали, в основном те, которые в России в принципе не выпускаются, поставляются из-за рубежа.
Впрочем, по словам нашего собеседника, выпуск продукции ГАЗ не останавливает, хотя ситуация все же сказывается на сроках, себестоимости и других параметрах.