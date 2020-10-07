13:30 (мск), источник: ТАСС
«Газпром» обжалует решение польского регулятора о штрафе
Российскую компанию оштрафовали на $7,6 млрд по делу о «Северном потоке-2».
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. «Газпром» принципиально не согласен с решением польского регулятора UOKiK, который наложил на российскую компанию штраф в размере около €6,467 млрд или $7,6 млрд, будет обжаловать его. Об этом говорится в заявлении «Газпрома».
Польское ведомство 7 октября обвинило «Газпром» и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток-2». «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», — ответили на это в компании.
«Газпром» намерен воспользоваться правом на обжалование решения, «поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Польши». «При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — отметили в холдинге.
В среду, 7 октября, польское антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту «Северный поток-2», заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, «Газпромом» и европейскими инвесторами — OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. В Варшаве убеждены, что участники проекта должны были предварительно уведомить UOKiK. Расторгнуть соглашения партнеры должны в течение 30 дней, сообщали в UOKiK. При этом инвесторов ведомство оштрафовало на сумму в $100 млн, некоторые из этих компаний подтвердили ТАСС получение претензий, но как и «Газпром», выразили свое несогласие с их сутью.