Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Какие профессии освоили роботы во время пандемии Коронавирус подхлестнул использование роботов. Человеческими вирусами они не болеют
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
13:30 (мск), источник: ТАСС

«Газпром» обжалует решение польского регулятора о штрафе

Российскую компанию оштрафовали на $7,6 млрд по делу о «Северном потоке-2».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. «Газпром» принципиально не согласен с решением польского регулятора UOKiK, который наложил на российскую компанию штраф в размере около €6,467 млрд или $7,6 млрд, будет обжаловать его. Об этом говорится в заявлении «Газпрома».

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

Польское ведомство 7 октября обвинило «Газпром» и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток-2». «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток-2», — ответили на это в компании.

«Газпром» намерен воспользоваться правом на обжалование решения, «поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Польши». «При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — отметили в холдинге.

В среду, 7 октября, польское антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту «Северный поток-2», заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, «Газпромом» и европейскими инвесторами — OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. В Варшаве убеждены, что участники проекта должны были предварительно уведомить UOKiK. Расторгнуть соглашения партнеры должны в течение 30 дней, сообщали в UOKiK. При этом инвесторов ведомство оштрафовало на сумму в $100 млн, некоторые из этих компаний подтвердили ТАСС получение претензий, но как и «Газпром», выразили свое несогласие с их сутью.

 Пригнали тракторы, стали заборы сносить, подумали: что бабка старая может сделать?! Она вышла с ружьем
Это портреты девушек-одиночек, которые тем или иным образом не вписываются в общепринятые рамки поведения
СК завел уголовное дело из-за загрязнения на Камчатке
Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома
Путин рассказал об отношениях с семьей
Жена Порошенко сообщила об ухудшении состояния его здоровья
Малышева дала советы по домашнему лечению от коронавируса
В ЕС заявили о невыполнимости требований Баку по Карабаху
Какие льготы пожилые люди могут получить на время самоизоляции
Gnezdo.ru
Вот как выглядят умытые звезды
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Самые красивые женщины по версии мужчин
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
Hi-Tech
Появился новый винтажный iPhone (цена и фото) По мнению производителя, этот смартфон уже достаточно устарел
Авто
Новый Kia Sorento – объявлены цены и дата начала продаж В базовой комплектации кроссовер обойдется в 2 149 900 рублей
Кино
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России» Новый детективный сериал представили в рамках ММКФ
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Бьет=любит? 304
Переписки 146
Одноклассник принес в школу нож. 134
Получить заказное письмо 114
Новости партнеров
5 признаков того, что вы уже переболели чем-то, но были не в курсе
Москва ввела новые правила лечения пациентов с Covid-19
ЧП в Крыму: корабль НАТО атаковал российские C-400
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь