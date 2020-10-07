Российские миллиардеры за год разбогатели на 20%

В тройке отраслей, которые обеспечили наибольший рост благосостояния в России, оказались финансы, промышленность, медиа и развлечения.
Такие данные следуют из отчёта Billionaires Insights 2020 аналитиков UBS и PwC. В докладе подчёркивается, что в июле в мире насчитывалось 2189 долларовых миллиардеров (+131 или +6% по сравнению с апрелем). За время пандемии они разбогатели на 27,5%, с $8 трлн в апреле до $10,2 трлн к концу июля.
Заметнее всего за последние 2,5 года увеличили своё состояние миллиардеры с активами в сфере здравоохранения (+50,3% до $658,6 млрд). Однако самым прибыльным для богачей оказался технологический сектор (+42,5% до $1,8 трлн). Он же стал одним из самых внушительных по объёму роста состояний в пандемию (+41,4%), уступив только промышленности (+44,4%).
Скромнее остальных разбогатели обладатели миллиардов из сферы финансовых сервисов (+12,8%) и недвижимости (+12,9%).
Самый масштабный рост своего состояния за последние 11 лет продемонстрировали китайские миллиардеры (+1146% с 2009 года и +41% с 2019-го), дойдя до отметки в $1,68 трлн. При этом миллиардеры из США оказались почти в два раза богаче — их совокупное состояние оценивается в $3,6 трлн (+22% с 2019 года).