Титов призвал регионы не закрывать экономику из-за COVID-19

«За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя», — заявил Титов в ходе совещания с региональными уполномоченными.
«Нельзя снова закрывать экономику. Это неэффективно с точки зрения санитарных целей и губительно с точки зрения социальных и экономических последствий. Нужно сосредоточиться на усиленной заботе о группах риска, в первую очередь — пожилых людях», — подчеркнул он.
Ранее в четверг
Как ранее в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, за все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.