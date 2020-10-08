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20:44 (мск), источник: РИА Новости

Титов призвал регионы не закрывать экономику из-за COVID-19

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы России не закрывать экономику на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

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Источник: РИА Новости

«За последнюю неделю в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в восьми регионах страны уже введены новые ограничения для бизнеса. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя», — заявил Титов в ходе совещания с региональными уполномоченными.

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«Нельзя снова закрывать экономику. Это неэффективно с точки зрения санитарных целей и губительно с точки зрения социальных и экономических последствий. Нужно сосредоточиться на усиленной заботе о группах риска, в первую очередь — пожилых людях», — подчеркнул он.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают статистику по COVID поводом для серьезной обеспокоенности, каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, которые могут сами принимать решения по ограничениям в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как ранее в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 493, за все время в стране зафиксировано 1 260 112 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,9%.

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