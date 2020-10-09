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06:34 (мск), источник: Известия

Развитым странам в ОПЕК предрекли конец нефтяной эпохи

В Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) предрекли странам с развитой экономикой значительное падение потребления нефти. Такие данные следуют из доклада ОПЕК World Oil Outlook. Эксперты отметили, что в 2022—2025 годах государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предположительно, сначала выйдут на плато по потреблению нефти в районе 47 млн баррелей в сутки.

Источник: AP 2020

Однако затем к 2045 году они столкнутся с длительным снижением потребления этого ресурса до 35 млн баррелей в сутки.

При этом в развивающихся странах, по мнению экспертов, потребление нефти будет повышаться за счет роста населения, потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса.

Таким образом, к 2045 году этим странам эксперты прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 млн баррелей в сутки, а крупнейшим импортером энергоресурса станет Индия, сообщается в докладе.

При этом в целом ОПЕК ожидает прироста потребления нефти с 99,7 млн баррелей в сутки по состоянию на 2019 год до 109,3 млн в день в 2040 году.

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

В конце сентября в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021−2023 годы, подготовленном Минэкономразвития, сообщалось, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году ожидается в объеме 507,4 млн т, что на 9,5% ниже уровня годом ранее.

17 сентября министр энергетики России Александр Новак заявил о выполнении странами ОПЕК+ в августе соглашения по сокращению добычи нефти более чем на 100% даже после перехода на второй этап сокращений.

В марте страны ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти, после этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10−12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

В апреле 2020 года страны — участницы ОПЕК+ согласовали новую сделку для стабилизации ситуации на рынке углеводородов.

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