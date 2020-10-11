Правительство направит 8,8 млрд рублей на выплаты на детей от трех до семи лет

12:20 (мск), источник: Ведомости
«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что дополнительное финансирование необходимо
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены в России с 1 января 2020 г. Право на такие выплаты есть у семей, в которых подушенной доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — около 5500 руб. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 2021 г. размер выплаты для семей до 100% ПМ ребенка, в которых с помощью пособия не удалось повысить подушенной доход до прожиточного минимума.
Ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей младше трех лет вводятся в отдельных регионах, величину выплат устанавливают местные власти. По данным Минтруда, в 2019 г. средний размер выплаты составил 10 400 руб.