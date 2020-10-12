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08:11 (мск), источник: ТАСС

Кудрин считает, что резкий рост акциза на сигареты увеличит риск ввоза в РФ контрафакта

Ранее правительство приняло решение увеличить на 20% акцизы на табак с 2021 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Резкое повышение акциза на сигареты увеличит риск ввоза в Россию контрафактной и контрабандной продукции, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Вот к этому отношусь весьма сдержанно, скорее, негативно. Не говоря уже о том, что в 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения. Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на 20%, как сейчас на сигареты. Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда “серую” продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Правительство РФ приняло решение увеличить на 20% акцизы на табак с 2021 года.

Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что власти примут меры, чтобы не допустить рост доли «серого» рынка табака после повышения акцизов на табачные изделия. По его словам, в частности, будет ужесточена ответственность за продажу немаркированных сигарет.

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