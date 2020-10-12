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15:36 (мск), источник: Интерфакс

Минтруд насчитал в РФ почти 20 млн бедных

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — В России 13,5% населения — бедные, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов фракции «Единая Россия».

Источник: РИА "Новости"
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«На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, почти 20 млн человек», — заявил министр.

В сентябре Росстат сообщал, что численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек.

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Уровень бедности в РФ во II квартале 2020 года вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.

Уровень бедности в целом за I полугодие 2020 года составил 13,2% против 13,5% в I полугодии 2019 года.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер — максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

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