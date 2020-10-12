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15:24 (мск), источник: RNS

В России появилась посвященная медработникам монета

Банк России выпускает памятную 25-рублевую монету, посвященную медицинским работникам, сообщает пресс-служба регулятора.

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Источник: ЦБ РФ

«Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов: номиналом 25 рублей ““Памятная монета””, посвященная самоотверженному труду медицинских работников», — говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты составит 5 млн штук.

Также сообщается о выпуске с 12 октября 10-рублевой монеты «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда». На ее оборотной стороне будет изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Минтранса. Тираж монеты составит 1 млн штук.

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