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14:47 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор не видит смысла блокировать экономику из-за коронавируса

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о вероятности закрытия экономики и приостановки работы предприятий из-за распространения коронавирусного заболевания.

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Источник: РИА "Новости"

«Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики», — сказала Попова на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

По словам главы ведомства, смысла блокировать экономику на сегодня она не видит.

С начала эпидемии в России выявили 1 326 178 случаев заражения коронавирусом. Более 22 тысяч пациентов с COVID-19 скончались, еще 1,03 миллиона вылечились. За последние сутки зарегистрировали 13 868 новых заболевших.

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