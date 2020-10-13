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15:19 (мск), источник: РБК

ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля

Банк России изучит вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который должен стать третьей формой денежных средств и будет обращаться совместно с наличными и безналичными рублями, следует из доклада для общественных обсуждений, который регулятор выпустил для изучения вопроса.

ЦБ: $ 77.2855   +0.26 € 91.0732   +0.07 ММВБ: $ 77.1900   +0.09 € 90.9975   -0.15
Источник: РИА "Новости"

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивается в докладе. Но, по мнению ЦБ, уже сейчас необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точки зрения, которую ЦБ намерен проводить в тесном контакте с обществом, экспертами и участниками финансового рынка. Обратную связь по докладу регулятор ждет до 31 декабря 2020 года.

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Цифровая валюта ЦБ может эмитироваться с помощью цифровых технологий. Но в отличие от криптовалют цифровая валюта ЦБ — это равноценная форма национальной валюты, подчеркивает регулятор.

О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила летом 2019 года. Она поясняла, что технологии для таких проектов должны быть зрелыми и надежными, к тому же нужно учитывать, готово ли общество отказаться от наличных денег.

Цифровой рубль должен стать цифровой валютой российского ЦБ, которая обладает всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями, говорится в докладе регулятора. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными и эквивалентными друг другу.

ЦБ будет выпускать новую валюту в форме уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке.

«При этом цифровой рубль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России», — подчеркивается в документе.

Граждане смогут зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей в онлайн и офлайн-режиме, при этом для функционирования цифрового рубля в офлайне необходимо разработать специальные технологии. «Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой», — объясняется в докладе. Также пользователи смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.

Зачем ЦБ цифровой рубль

«Банк России нацелен на то, чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса, способствовала внедрению инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике в целом», — объясняется в докладе.

Использование передовых технологий при разработке цифрового рубля будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности, а также откроет возможности для развития финансовых услуг и инструментов, считают в ЦБ.

Банк России также будет принимать во внимание возможные эффекты появления цифрового рубля при проведении политики по обеспечению ценовой и финансовой стабильности, в стратегии обеспечения информационной безопасности финансовой сферы.
ЦБ РФ

Этапы создания цифрового рубля

Разработка цифрового рубля будет проводиться в несколько этапов, сроки внедрения которых будут определены позднее, отмечает ЦБ:

  • оценка возможностей и перспектив введения цифрового рубля
  • определение его концепции с учетом общественных консультаций
  • пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей и разработка платформы цифрового рубля
  • принятие решения о целесообразности и дальнейших шагах по запуску цифрового рубля.
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