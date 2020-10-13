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19:17 (мск), источник: Известия

Путин поручил провести эксперименты по маркировке напитков

Президент России Владимир Путин распорядился провести эксперименты по маркировке упакованной питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. Об этом в Кремле сообщили во вторник, 13 октября.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Соответствующее решение глава государства принял по итогам совещания с членами правительства России, состоявшегося 9 октября.

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«Обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп», — указал российский лидер.

Поручение Путина должно быть выполнено в срок до 1 апреля 2021 года, ответственным за реализацию назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным обозначил планы ведомства: запустить в России маркировку питьевой воды и пива. Его инициативу поддержали, глава кабмина сказал, что важно продолжать движение и расширять номенклатуру маркируемых товаров. Пока она невелика: RFID-метками и цифровыми кодами Data Matrix в РФ идентифицируются меховые и табачные изделия, лекарства. Маркировка товаров позволяет бороться с нелегальной и контрафактной продукцией на рынке.

Мантуров в интервью «Известиям» говорил, что объем нелегального пивного рынка может составлять от 5 до 12%. Помимо прямых угроз, которые эта ситуация создает для потребителей, потери бюджета могут достигать 22 млрд рублей в год, отмечал министр.

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