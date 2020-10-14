С бездетных, собак и домохозяек. Какие странные налоги предлагали ввести в России

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Налог на бездетность
Автор идеи — председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она предложила брать по 300−500 рублей в месяц с тех, у кого нет детей: и с мужчин, и с женщин репродуктивного возраста.
Буцкая уточнила, что налог стоит взимать только с тех, кто сознательно отказывается от рождения детей ради карьеры или «желания пожить для себя».
По её мнению, это поможет решить демографическую проблему России.
«Если у человека есть принципиальная позиция не рожать ребёнка — хорошо, тогда помоги тем, кто их уже родил», — сказала Буцкая.
Против инициативы высказались многие эксперты. Например, депутат Госдумы Елена Строкова заявила, что принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность недопустимо. Вместо этого следует расширять спектр льгот для молодых семей. Сенатор Валерий Рязанский сказал, что такой налог будет нарушать конституционные права на «свободу выбора». В Минфине заверили, что даже не рассматривают такую идею.
Налог на собак
В марте депутаты Якутска предложили ввести налог для владельцев собак. Предполагалось, что собранные деньги должны пойти приютам для бездомных животных, ведь на отлов, вакцинацию и стерилизацию каждой бездомной собаки город тратит по 14 000 рублей, то есть больше, чем детское пособие, констатировала мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал эту идею «бредом и провокацией». По его мнению, из-за такого налога люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу. «Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог. Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают», — заявил Бурматов.
В сентябре Минфин подтвердил, что как минимум в 2021—2022 годах введение такого налога не предусмотрено.
Налог на домохозяек
Женщины, ведущие хозяйство и сидящие дома с детьми, по сути, являются самозанятыми, а значит, обязаны платить государству налоги, заявил в январе 2020 года депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов.
Парламентарий сказал, что в стране «больше 20 млн уклонистов от налогов трудоспособного возраста».
Если всех их заставить отдавать государству положенный процент, это принесло бы в казну триллионы рублей, рассудил Вострецов.
Домохозяйки «не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» — горячился депутат.
В «Единой России» поспешили заявить, что не поддерживают инициативу своего коллеги и вообще очень осторожно относятся к введению дополнительных налогов и платежей для россиян.
Налог на роботов и искусственный интеллект
«Институт прогрессивного образования» предложил Минфину брать налог за использование роботов вместо рабочей силы. Предполагалось, что ставка будет сопоставима с 13% НДФЛ. Собранные деньги авторы идеи предложили направить на помощь тем, кто из-за автоматизации потеряет работу: продавцам, таксистам, охранникам и т. д.
В институте при Минфине отметили, что теоретически не против такого налога, но принять его готовы только после дискуссий с профессиональным сообществом.
Топ-менеджеры российских IT-компаний уверены, что такой механизм власти введут до 2030 года и он будет распространяться не только на роботов, но и на технологии искусственного интеллекта.
Углеродный налог Чубайса
Летом 2019 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог», чтобы стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Предполагалось, что компании будут платить, если превысят нормы по загрязнению окружающей среды.
Предложение Чубайса включили в законопроект о регулировании выбросов парниковых газов, но после критики Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей вычеркнули из документа.
Убытки одного лишь «Газпрома» от этого закона составили бы $8 млрд, а граждан бы ждало повышение тарифов на услуги ЖКХ.
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