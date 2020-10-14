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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщает в среду, 14 октября, РИА Новости.

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Источник: AP 2020

По данным агентства, рейсы в указанные государства могут открыться с 1 ноября. Самолет из Москвы в Сербию (Белград) и на Кубу (Кайо-Коко и Санта-Клара) будет летать два раза в неделю, из Москвы в Японию (Токио) — один раз в неделю, также запланирован еженедельный рейс из Владивостока в Токио.

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Кроме того, увеличится количество рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также Белоруссию.

О возможном скором открытии Сербии для россиян стало известно 13 октября. Сообщалось, что страна вошла в составленный Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) список «not restrictive», куда попали государства с «наиболее мягкой политикой контроля и ограничений для путешественников». Кроме нее в рейтинге оказались Мексика, Турция, Бразилия, Албания, Афганистан, Гаити и Северная Македония.

В настоящий момент для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.

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