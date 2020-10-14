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15:43 (мск), источник: РИА Новости

«Уралвагонзавод» опроверг информацию об отсутствии заказов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Информация в СМИ об отсутствии покупателей на вагоны НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») не соответствует действительности, компания готовит иск в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Источник: РИА Новости

УВЗ является вторым крупнейшим производителем грузовых вагонов в России. Ранее в среду издание РБК написало, что корпорация на текущий момент осталась без заказов на вагоны на 2021 год.

«Информация об отсутствии покупателей на подвижной состав “Уралвагонзавода” не соответствует действительности и порочит деловую репутацию. Заявления подобного рода — это попытка вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров», — заявили в УВЗ.

Кроме того, продолжили там, подобная недостоверная информация может оказать дестабилизирующее влияние на производственную деятельность внутри предприятия и повлечь негативные последствия, как в производстве гражданской продукции, так и при исполнении гособоронзаказа.

УВЗ отмечает, что ведется планомерная контрактная работа. Действуют контракты, исполнение которых предполагает производство и поставку подвижного состава в 2021 году. В частности, исполняется контракт с Федеральной грузовой компанией на производство и поставку полувагонов, срок действия этого контракта включает и 2021 год.

«В связи с вышеизложенным, готовится иск в суд о признании сведений не соответствующими действительности и защите деловой репутации, а также о взыскании убытков, размер которых будет определен на момент подачи искового заявления», — заключили в УВЗ.

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