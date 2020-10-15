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06:14 (мск), источник: РИА Новости

Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России начался второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка.

Источник: РИА Новости

Этот этап продлится до полуночи 5 декабря 2020 года. В это время россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период с момента начала продаж и до 10 января 2021 года включительно. При этом в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России.

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То есть под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники, и граждане смогут доступнее провести Новый Год и Рождество.

Условия второго этапа программы стали более удобными и комфортными с учетом пожеланий туристов. Так, в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей) — это позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные, возврат в размере 20 процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).

Обязательным условием участия в программе остается оплата картой «Мир». Возврат на нее будет начислять автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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