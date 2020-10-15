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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей

Пандемия коронавируса «крайне негативно» отразилась на качестве кредитного портфеля в финансовой системе РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Источник: РИА "Новости"

Количество кредитов банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней на протяжении последних девяти месяцев растет на 80−500 тыс. ежемесячно. По последним данным, они достигли своего максимального значения за все время наблюдения — 12,6 млн единиц, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%.

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«По итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 млн кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной», — говорится в исследовании.

Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва (803 тыс. ссуд), Московская область (597 тыс.) и Краснодарский край (490 тыс.). Наименьшее количество проблемных ссуд в Ингушетии (8,1 тыс.), на Чукотке (9,9 тыс.) и в Магаданской области (14,4 тыс.).

ЦБ в конце сентября обратил внимание на снижение качества кредитного портфеля банков за последние шесть месяцев. Этому способствовал большой объем реструктурированных во время первой волны пандемии розничных и корпоративных кредитов. Пока регулятор оценивает, что лишь треть из реструктурированных ссуд станут проблемными и запаса капитала банковской системы хватит.

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