Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей

Количество кредитов банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней на протяжении последних девяти месяцев растет на 80−500 тыс. ежемесячно. По последним данным, они достигли своего максимального значения за все время наблюдения — 12,6 млн единиц, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%.
«По итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 млн кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной», — говорится в исследовании.
Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва (803 тыс. ссуд), Московская область (597 тыс.) и Краснодарский край (490 тыс.). Наименьшее количество проблемных ссуд в Ингушетии (8,1 тыс.), на Чукотке (9,9 тыс.) и в Магаданской области (14,4 тыс.).
ЦБ в конце сентября обратил внимание на снижение качества кредитного портфеля банков за последние шесть месяцев. Этому способствовал большой объем реструктурированных во время первой волны пандемии розничных и корпоративных кредитов. Пока регулятор оценивает, что лишь треть из реструктурированных ссуд станут проблемными и запаса капитала банковской системы хватит.