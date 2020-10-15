Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Какие профессии освоили роботы во время пандемии Коронавирус подхлестнул использование роботов. Человеческими вирусами они не болеют
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
1280 лет Джону Леннону
11:17 (мск), источник: Forbes

«Это нонсенс»: Мантуров заявил о невыполнимой задаче по производству вакцины от COVID-19

Россия не сможет произвести 30 млн доз вакцины от коронавируса к концу 2020 года, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Bloomberg TV.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

«Основная задача заключается в том, чтобы увеличить масштабы производства. Получить 30 млн доз к концу года — это невозможно, это нонсенс», — сказал Мантуров. По его словам, Россия произведет 40 000 доз вакцины к концу этого месяца, а к концу года — 2,3 млн доз. Ежемесячное производство может превысить 10 млн доз в начале 2021 года, отметил министр.

О планах до конца года выпустить больше 30 млн доз вакцины в России и больше 200 млн по всему миру в июле говорил в интервью стопкоронавирус.рф Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций, финансирующего производство вакцины.

Новость
Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса

«Мы считаем, что это очень консервативные прогнозы и видим потенциал для производства 10 млн доз вакцины в декабре», — заявил Bloomberg представитель РФПИ, комментируя слова Мантурова. Он добавил, что значительная доля производства будет организована в Индии, Китае, Корее, Бразилии и других странах.

Мантуров также заявил Bloomberg, что президент России Владимир Путин пока не привился от коронавируса. В конце августа Путин впервые публично объявил о намерении сделать прививку, но сроков не уточнил. Сам Мантуров сообщил, что привился вакциной «Спутник V» и что вакцину получили члены его семьи, включая 84-летнюю мать.

Российская «Спутник V» была зарегистрирована по итогам двух фаз клинических исследований, в которых участвовали 76 добровольцев. Третья стадия испытаний, поучаствовать в которой могут 40 000 россиян, началась уже после регистрации. Многие представители российской элиты не ждут окончания тестирования и делают себе прививки, договариваясь через знакомых, выяснил Forbes. Объем заказов на российскую вакцину составил 1,2 млрд доз, говорил Дмитриев в сентябре.

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
14 октября© Ньюстюб
 200 крупнейших частных компаний России
Миллионы 20-летних: рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров
Президент Киргизии Жээнбеков принял решение уйти в отставку
«Самоизоляцию» и «масочный режим» закрепят в законодательстве
Си Цзиньпин призвал морских пехотинцев готовиться к войне
WP сообщила о гибели более 50 сирийских наемников в Карабахе
За сутки в России выявили менее 14 тысяч случаев COVID-19
Ученые заявили о способности коронавируса вызывать шизофрению
Роспотребнадзор рекомендовал не пользоваться наличными
Здоровье
Почему спать больше нормы опасно Крепкий сон — залог здоровья. Но врачи утверждают, спать свыше нормы не менее опасно, чем недосыпать.
Hi-Tech
Популярный сервис заработал на русском Онлайн-кинотеатр уже перевел большую часть фильмов и сериалов
Новости партнеров
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Располнела и носит косынку: Заворотнюк не узнать после болезни
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Как Степаненко отреагировала, узнав о сыне Петросяна
Gnezdo.ru
Он смог очаровать зрителей. А посмотри на жену
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Легендарному фильму - 40. Что осталось за кадром
Леди
Собчак в платье-пиджаке впечатлила поклонников Телезвезда принимает комплименты.
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь