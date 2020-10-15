«Это нонсенс»: Мантуров заявил о невыполнимой задаче по производству вакцины от COVID-19

«Основная задача заключается в том, чтобы увеличить масштабы производства. Получить 30 млн доз к концу года — это невозможно, это нонсенс», — сказал Мантуров. По его словам, Россия произведет 40 000 доз вакцины к концу этого месяца, а к концу года — 2,3 млн доз. Ежемесячное производство может превысить 10 млн доз в начале 2021 года, отметил министр.
О планах до конца года выпустить больше 30 млн доз вакцины в России и больше 200 млн по всему миру в июле говорил в интервью стопкоронавирус.рф Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций, финансирующего производство вакцины.
«Мы считаем, что это очень консервативные прогнозы и видим потенциал для производства 10 млн доз вакцины в декабре», — заявил Bloomberg представитель РФПИ, комментируя слова Мантурова. Он добавил, что значительная доля производства будет организована в Индии, Китае, Корее, Бразилии и других странах.
Мантуров также заявил Bloomberg, что президент России Владимир Путин пока не привился от коронавируса. В конце августа Путин впервые публично объявил о намерении сделать прививку, но сроков не уточнил. Сам Мантуров сообщил, что привился вакциной «Спутник V» и что вакцину получили члены его семьи, включая 84-летнюю мать.
Российская «Спутник V» была зарегистрирована по итогам двух фаз клинических исследований, в которых участвовали 76 добровольцев. Третья стадия испытаний, поучаствовать в которой могут 40 000 россиян, началась уже после регистрации. Многие представители российской элиты не ждут окончания тестирования и делают себе прививки, договариваясь через знакомых, выяснил Forbes. Объем заказов на российскую вакцину составил 1,2 млрд доз, говорил Дмитриев в сентябре.