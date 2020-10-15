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20:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Американских инвесторов назвали тупыми

Глава инвесткомпании Smead Capital Management Коул Смид назвал тупыми американских инвесторов, чьи действия привели к значительному росту котировок на фондовом рынке США. Его слова приводит CNBC.

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Источник: Reuters

«Стоимость акций в последнее время стала настоящим ночным кошмаром, и все из-за молодых тупых инвесторов», — отметил Смид. По его словам, бумаги крупнейших компаний, входящих в индекс S&P 500, в среднем стоят в 22 раза больше по сравнению с оценкой прогнозируемой прибыли за акцию по итогам года.

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Такой показатель является аномально высоким и свидетельствует о явной переоценке компаний, входящих в индекс. Также нынешние цены на 50 процентов выше средних показателей за последние 10 лет.

По словам Смида, недавнее ралли (продолжительный рост котировок на рынке) было вызвано в основном подорожанием технологических компаний и ростом популярности опционов колл (контрактов, дающих право на покупку актива в будущем по фиксированной цене). Чтобы компенсировать возможные убытки, продавцы опционов покупают акции, лежащие в их основе, и тем самым повышают спрос на них.

«Массовые покупки, имевшие место в августе и сентябре, свидетельствуют о том, что на рынок впервые вышли миллениалы. Они не хотят вкладываться в облигации и вместо этого предпочитают переплачивать за американские компании», — заключил Смид.

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