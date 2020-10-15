Правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России

Правительство двукратно ухудшило оценку сокращения общей численности населения России по итогам 2020 года — до 352,5 тыс. человек, следует из октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ», подлинность этой рабочей версии подтвердил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства.
На снижение населения будет влиять как естественная убыль (превышение смертей над рождениями), так и торможение миграционного притока.
В предыдущем, августовском варианте проекта правительственного плана ожидалось, что сокращение численности населения составит 158 тыс. человек, а уже с 2022 года начнется прирост населения. Теперь же правительство серьезно пересмотрело оценку демографической динамики — скорость сокращения общей численности населения России в 2020 году, по предварительной оценке, возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тыс. человек против 32,1 тыс. человек в прошлом году.
Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, тогда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.
Ожидается, что в 2021 году численность населения страны снизится еще на 290 тыс. человек, в 2022 году — на 238,1 тыс., в 2023 году — на 189,1 тыс., а в 2024 году — на 165,3 тыс. человек. То есть население России будет сокращаться на протяжении всех четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020−2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.
Согласно июльскому указу президента, именно к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом эффекта миграции. Предыдущий, майский указ предполагал выход на естественный прирост населения к 2024 году, что было невыполнимо, отмечали демографы.
Новая оценка выглядит намного более реалистичной и адекватной для описания текущей ситуации: произошло резкое торможение миграционных процессов, а естественная убыль населения России значительно ускорилась, в том числе потому что российские семьи откладывают решение завести ребенка в условиях возросшей неопределенности, полагает заместитель директора международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.
Суммарный коэффициент рождаемости (число рождений у одной женщины. — РБК), к сожалению, в 2020 году упадет до 1,4 или в лучшем случае удержится на уровне 2019 года (1,504).
Глобальная пандемия COVID-19 и ее экономические последствия заставляют семьи отложить решение завести детей, но, по его мнению, этот негативный эффект краткросрочен и не окажет влияния на поколения.
По последним данным Росстата, за январь—август естественная убыль населения России уже достигла 346,9 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года она составляла 219,2 тыс. человек. Смертность в России на фоне пандемии COVID-19, по данным Росстата, за январь—август 2020 года возросла почти на 6% в годовом выражении. За восемь месяцев текущего года умерло на 71 748 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Сейчас все ресурсы системы здравоохранения, долгосрочной целью которых в том числе было увеличение продолжительности жизни в стране, перераспределяются на борьбу с коронавирусной инфекцией, на то, чтобы не допустить огромной сверхсмертности, добавляет Шульгин. Последствием пандемии COVID-19 станет отсутствие роста ожидаемой продолжительности жизни в России, и если удастся удержать его на уровне 2019 года (73,3 года), это будет означать, что страна успешно справилась с кризисом, считает замдиректора международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС.
За апрель—август число зарегистрированных умерших с COVID-19 в России достигло 45 663 человек (учитывались случаи, где коронавирус был основной причиной смерти, и случаи, где причина — другая, но COVID был диагностирован), следует из последних данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из единого госреестра ЗАГС. Летальность коронавируса составила 4,6% от всех подтвержденных случаев заболевания (995 319 заболевших по состоянию на 31 августа, по данным оперативного штаба правительства).
Если учитывать только случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, то летальность в России находится на уровне 2,6% (26,6 тыс. умерших с апреля по август).
В условиях закрытых границ из-за пандемии с конца марта 2020 года миграционный приток за январь—июль 2020 года составил 65,3 тыс. человек против 153,9 тыс. человек за аналогичный период прошлого года, следует из последних данных Росстата. За семь месяцев 2020 года он смог компенсировать естественную убыль населения на 20,6%.
В условиях значительной естественной убыли миграция является важным источником восполнения трудовых ресурсов страны, говорится в проекте правительственного плана. «Речь идет о качественном миграционном приросте за счет привлечения иностранных специалистов, готовых интегрироваться в общество и принять местные ценности», — указывают чиновники. Необходимы увеличение стимулов для получения образования в России и меры по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, признают они.
Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского президентского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.
«Доработка проекта единого плана по достижению национальных целей развития продолжается. В ней принимают участие федеральные ведомства и регионы. Содержание проекта плана еще будет корректироваться, а цифры — уточняться», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. «Считаем преждевременным делать какие-либо выводы на основе проекта плана до его утверждения», — добавили в пресс-службе Минтруда. В пресс-службе правительства не ответили на запрос РБК.