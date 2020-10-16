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06:58 (мск), источник: ТАСС

Мантуров считает, что часть российского бизнеса выигрывает от снижения курса рубля

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/ — Глава Минпромторга предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%

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Источник: РИА "Новости"

Часть российских компаний выигрывает от имевшего места снижения курса рубля. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg, выдержки из которого были опубликованы в четверг.

По его словам, компании, которые не находятся в сильной зависимости от импорта, «сейчас в выгодной позиции». Как следует из материала, Мантуров отметил, что в экономике РФ летом наблюдалось восстановление после отмены некоторых санитарных мер, введенных ранее из-за нового коронавируса.

Как пишет агентство, министр предположил, что сокращение промышленного производства в России по итогам года может составить 4,5%.
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«Мы надеемся, что пик позади», — приводит слова Мантурова Bloomberg. «Восстановление во многих отраслях было очень быстрым», — добавил он.

Как отмечает агентство, Мантуров сообщил, что к концу октября в РФ произведут около 40 тыс. доз вакцины от коронавируса. «Основная задача — наращивать производство», — подчеркнул он. Как говорится в материале, Мантуров полагает, что к концу текущего года в РФ могут выпустить 2,3 млн доз вакцины. При этом он считает невозможным произвести за указанный период 30 млн доз.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.

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