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12:15 (мск), источник: РИА Новости

ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 «Фавипиравир»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости/Прайм. Упаковка лекарства против COVID-19 «Фавипиравир» будет стоить максимум 5500 рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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Источник: РИА "Новости"

«Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей включая НДС (50 таблеток)», — отметили в ФАС.

Сегодня в столичных аптеках «Фавипиравир» можно приобрести за 11−16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену препарата снизили более чем на 50 процентов.

В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевнаия с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.

Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств.

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