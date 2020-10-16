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12:22 (мск), источник: РБК

«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»

TCS Group заявила о прекращении переговоров по слиянию с «Яндексом». В интернет-компании развал планируемой сделки объяснили невозможностью достичь соглашения об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф».

Источник: РИА "Новости"

TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом» о выкупе интернет-гигантом всего ее акционерного капитала. Об этом говорится в сообщении TCS Group, поступившем в РБК.

«Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении TCS.

В компании также сообщили, что надеются на продолжение сотрудничества с «Яндексом» как в текущих, так и в будущих проектах.

«Мы ни с кем переговоры не ведем, Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно», — заявил РБК представитель Тинькофф Банка.

В свою очередь «Яндекс» сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», говорится в сообщении.

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.

После сообщения о сделке стоимость акций «Яндекса» на американской бирже NASDAQ выросла почти на 12%. На фоне сообщения о развале сделки стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже упала в пятницу более чем на 6%, стоимость акций «Яндекс» — примерно на 3,75%.

Евгений Калюков, Евгения Чернышова

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