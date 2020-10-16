12:22 (мск), источник: РБК
«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»
TCS Group заявила о прекращении переговоров по слиянию с «Яндексом». В
TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом» о выкупе
«Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении TCS.
В компании также сообщили, что надеются на продолжение сотрудничества с «Яндексом» как в текущих, так и в будущих проектах.
«Мы ни с кем переговоры не ведем, Тинькофф будет развиваться дальше самостоятельно», — заявил РБК представитель Тинькофф Банка.
В свою очередь «Яндекс» сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», говорится в сообщении.
О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.
После сообщения о сделке стоимость акций «Яндекса» на американской бирже NASDAQ выросла почти на 12%. На фоне сообщения о развале сделки стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже упала в пятницу более чем на 6%, стоимость акций «Яндекс» — примерно на 3,75%.
Евгений Калюков, Евгения Чернышова