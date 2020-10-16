ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» после объявления о срыве сделки

Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, его слова РБК передали в пресс-службе регулятора.
16 октября компании объявили об окончании переговоров по сделке, в рамках которой «Яндекс» планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group.
Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли.
Валерий Ляхдиректор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России
По его словам, если ЦБ обнаружит такие признаки или выявит подозрительные операции, он сообщит об этом уже после окончания расследования, в частности, чтобы опосредованно не влиять на котировки.
«Яндекс» и группа TCS, владеющая Тинькофф Банком, сообщили о будущем слиянии 22 сентября. На фоне этого к закрытию торгов на следующий день их общая капитализация выросла на $2 млрд, до $28,2 млрд. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд. Основатель и совладелец TCS Олег Тиньков указывал, что компания сохранит название бренда «Тинькофф», а саму сделку он назвал не продажей, а слиянием.
16 октября TCS Group объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом». Представитель банка сообщил РБК, что «Тинькофф» будет развиваться дальше самостоятельно. В «Яндексе» развал сделки объяснили тем, что компании не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», отметили в «Яндексе».
Тиньков в своем письме сотрудникам банка сообщил, что лично принял решение разорвать сделку. По его словам, переговоры начались «с объединения», а в итоге «все вылилось в продажу». «Они хотели просто купить “Тинькофф”, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. “Тинькофф” не продается ни “Яндексу”, ни МТС», — говорилось в письме.
К сотрудникам обратился и управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. «Мы постоянно шли навстречу Олегу [Тинькову] в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать “Яндексу” в целом. К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — говорится в письме Худавердяна, подлинность которого РБК подтвердил представитель «Яндекса».