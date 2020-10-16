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20:33 (мск), источник: Газета.Ру

Рубль в депрессии: доллар обновит четырехлетний максимум

В конце недели рубль снова вернулся к отметке 78 за доллар, и аналитики уверены, что это далеко не предел: уже на следующей неделе российская валюта может обновить четырехлетние минимумы. «Газета.Ru» выясняла, почему рубль продолжает падать и есть ли шансы на его укрепление.

ЦБ: $ 77.9644   +0.02 € 91.3041   -0.15 ММВБ: $ 77.9225   -0.15 € 91.3175   -0.11
Источник: Reuters

После того как в конце прошлой недели рубль заметно укрепился до 76,7 за доллар, начиная с понедельника российская валюта продолжила слабеть. В четверг рубль снова подешевел до 78,4 за доллар и в пятницу продолжает торговаться в районе отметки 78 за единицу американской валюты.

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Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что неделей ранее рубль значительно поддержали валютные интервенции со стороны ЦБ — без них он подешевел бы еще сильнее. Но стимулирующие меры со стороны регулятора не могут продолжаться бесконечно.

«Сломать негативный для рубля тренд, который начался в июне, вряд ли возможно силами ЦБ РФ. Новые санкции в отношении российских чиновников, продолжающиеся протесты в Белоруссии и военный конфликт в Нагорном Карабахе создают очень неблагоприятный геополитический фон, который провоцирует нерезидентов выходить из рублевой зоны», — объясняет директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев.

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С ним согласен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что наращивать интервенции со стороны ЦБ в целом бессмысленно, ведь это даст исключительно локальный эффект, а ресурсы регулятора ограничены. Кроме того, законодательных обоснований для увеличения объема продаж валюты нет.

«Вряд ли задача удержания курса рубля от умеренного ослабления является первоочередной для ЦБ. На следующей неделе мы можем увидеть еще одну попытку преодоления долларом уровня 80 рублей, если ситуация на мировых рынках не улучшится», — поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Банк России с начала октября запустил собственные продажи валюты от сделки по реализации пакета акций Сбербанка. Минфин с 7 октября в 2,3 раза нарастил объемы продажи валюты. При этом ЦБ также направил письма госкомпаниям с указанием на необходимость снижения избыточных резервов до уровней октября 2018 года.

Фундаментальных факторов, способных поддержать рубль, на данный момент практически нет. Поэтому опрошенные «Газетой.Ru» аналитики уверены, что российская валюта продолжит пике. Причем в ближайшее время она может снова резко свалиться к четырехлетним минимумам.
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«К концу октября котировки могут закрепиться над ним и даже проверить на прочность четырехлетний максимум, установленный в марте — немного ниже уровня 82 руб. То есть, с наибольшей вероятностью рубль продолжит планомерно сдавать позиции на краткосрочном горизонте», — говорит Дмитрий Бабин.

Поддержки ждать не стоит

По мнению Дмитрия Бабина, единственное, что может поддержать слабеющий рубль — рост нефтяных котировок. Но окрепнуть российская валюта сможет только в том случае, если цены на нефть не только вырастут, но и смогут закрепиться на достигнутом уровне.

«Если нефть не сможет уйти на более высокие уровни и закрепиться хотя бы над отметкой $45 по марке Brent, рубль будет постепенно сокращать свою переоцененность к нефтяному фактору. То есть, чтобы баррель Brent по текущей цене $42,8 достиг хотя бы минимума прошлого года в 3600 руб., доллар должен быть 84 рубля», — объясняет эксперт.

Но пока ждать роста нефтяных котировок не приходится.

В беседе с «Газетой.Ru» главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Дмитрий Бабин заметил, что главный риск для рубля сейчас — повторное тотальное закрытие глобальной экономики из-за COVID-19, как это было весной. Разумеется, при таком сценарии нефтяные котировки снова рухнут. И хотя таких предпосылок еще нет многие страны, в первую очередь, европейские, постепенно вводят новые ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Как будет развиваться ситуация в ближайшее время, не знает никто.

Еще одним немаловажным внешним фактором остаются приближающиеся президентские выборы в США. Дмитрий Бабин отметил, что если на них одержит победу Джо Байден, отношения между Москвой и Вашингтоном наверняка снова ухудшатся — как это всегда бывало при демократах.

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Про внутрироссийские риски тоже забывать не стоит. Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» отметил, что рост денежной массы, будущее давление высокой долговой нагрузки из-за наращивания заимствований в облигациях федерального займа, неопределенности денежно-кредитной политики (возможно изменение ее вектора), неустойчивость внутреннего спроса, увеличение налогов и слабость платежного баланса тоже не играют на руку рублю.

Но даже если риски в отношении рубля не реализуются, ждать значительного укрепления все равно не стоит, по крайней мере в ближайшее время. Во «Фридом Финанс» считают, что до конца месяца диапазон к доллару составит от 76,5 до 79,3 рубля, в «Открытие Брокер» — в районе 78 рублей за доллар.

Александр Лесных

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