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14:41 (мск), источник: Известия

Песков назвал пандемию «беспрецедентным вызовом» для экономики

Трудности, вызванные пандемией коронавируса во всем мире, не прошли мимо России. Об этом журналистам в понедельник, 19 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Известия

«Мы с вами столкнулись с беспрецедентным вызовом. Имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, она, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики. И каждая страна также сталкивается с последствиями для своей национальной экономики. Эти трудности, они, к сожалению, не проходят и мимо нас», — сказал Песков.

По его словам, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов, будет зависеть от работы правительства. «Ситуация весьма непростая. Она непростая во всем мире. Каждая страна самостоятельно реализует свои антикризисные планы», — добавил представитель Кремля.

Ранее в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование по влиянию пандемии на российское общество. Так, порядка 60% россиян считают, что самые тяжелые времена еще впереди. Еще 15% граждан уверены, что наиболее тяжелая фаза кризиса уже наступила, 16% — что тяжелые времена позади.

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