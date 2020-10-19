Минобороны подало иск к производителю спутников для ГЛОНАСС

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят. В материалах суда основания исковых требований на данный момент не сообщаются.
Неделей раньше Минобороны подало в суд еще один иск к ИИС — на сумму около 568 миллионов рублей. Предварительные слушания по нему назначены на 10 декабря. Истец требует взыскать неустойку, но по какому контракту, не уточняется.
Суд в сентябре по другому иску Минобороны к ИИС взыскал с ответчика только 10 миллионов рублей, а не более 763 миллионов, как требовал истец. Основания того спора тоже пока не сообщаются.
ИИС — ведущее предприятие госкорпорации «Роскосмос», занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии и, в частности, производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает в себя 27 космических аппаратов (25 «Глонассов-М» и два «Глонасса-К»), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и один — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.