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19:57 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны подало иск к производителю спутников для ГЛОНАСС

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,1 миллиарда рублей с красноярского АО «“Информационные спутниковые системы” имени академика М. Ф. Решетнева» (ИИС), разработчика и производителя спутников для системы ГЛОНАСС.

Источник: РИА Новости

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят. В материалах суда основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

Неделей раньше Минобороны подало в суд еще один иск к ИИС — на сумму около 568 миллионов рублей. Предварительные слушания по нему назначены на 10 декабря. Истец требует взыскать неустойку, но по какому контракту, не уточняется.

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Суд в сентябре по другому иску Минобороны к ИИС взыскал с ответчика только 10 миллионов рублей, а не более 763 миллионов, как требовал истец. Основания того спора тоже пока не сообщаются.

ИИС — ведущее предприятие госкорпорации «Роскосмос», занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии и, в частности, производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает в себя 27 космических аппаратов (25 «Глонассов-М» и два «Глонасса-К»), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и один — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

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