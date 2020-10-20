10:07 (мск), источник: Известия
Не по МРОТ: в России хотят отменить плату за ЖКУ для бедных
На эти цели может потребоваться 140 млрд рублей.
В России предлагают полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Такое предложение
Сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую (ч. 1 ст. 159 Жилищного кодекса РФ). В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах — от 16 до 21%, и в семи — 15% и ниже, рассказал «Известиям» заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.
Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. В июле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября 2020 года представить предложения о выравнивании условий получения соцподдержки по оплате ЖКУ в стране, напомнил общественник.
Система предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, которая действует с 1994 года, нуждается в совершенствовании, считают в ОНФ. Свои идеи по ее улучшению организация направила
Предлагается компенсировать 100% расходов за ЖКУ для семей с доходом на человека на уровне прожиточного минимума (МРОТ) или ниже, говорится в письме за подписью сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой. Сегодня прожиточный минимум в России составляет 12,1 тыс. рублей. В стране около 6 млн семей, где доходы на этом уровне и ниже в пересчете на человека, отметил Арсений Беленький:
Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней.
Льготы рассчитываются только на оплату 18 кв. м на человека, даже если площадь жилья больше. ОНФ предлагает увеличить норматив до 25 кв. м.
Кроме того,
Обычно документы требуется предоставлять раз в полгода, но
Минстрой предлагает продление беззаявительного срока предоставления субсидий до конца года, сообщили «Известиям» в ведомстве. Также министерство планирует предусмотреть более длительный срок такой соцпомощи для отдельных категорий граждан, у которых стабильный размер расходов на ЖКУ и доходов (например, у неработающих пенсионеров), добавили в Минстрое.
В Минфин инициатива не поступала, она будет рассмотрена в установленном порядке в случае поступления, сказали «Известиям» в ведомстве.
— Помощь малоимущим семьям в качестве 100-процентной компенсации расходов за ЖКУ — хорошая инициатива. Необходимо делать всё возможное для поддержки людей, оказавшихся в трудной ситуации. Но надо принимать во внимание, что сумма в 140 млрд рублей может оказаться неподъемной для бюджета в сегодняшней ситуации, — считает зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.
Любая инициатива по соцподдержке граждан заслуживает внимания, но оценить предложения в полной мере можно будет после их детального изучения, добавил член профильного комитета нижней палаты парламента Илья Осипов.
Одна из главных проблем сферы ЖКУ — долги перед ресурсоснабжающими компаниями. Примерно треть из них составляют долги населения, указал член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Задолженность россиян по платежам за первые полгода 2020-го выросла более чем на 6% относительно показателей 2017−2019 годов, отметил член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.
Субсидирование затрат на оплату коммунальных услуг для малообеспеченных граждан поможет не только населению, но и отрасли, полагает Рифат Гарипов. Возможно, это едва ли не единственная мера, которая может стабилизировать ситуацию с долгами перед управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, считает Владимир Прохоров.
Учитывая, что на субсидии будет сложно найти бюджетные средства, первым шагом для улучшения ситуации могло бы стать увеличение нормы площади с 18 до 25 кв. м, полагает руководитель «Центра муниципальной экономики» Борис Хмельников. Кроме того, полное покрытие расходов на оплату ЖКУ может спровоцировать рост серых зарплат, добавил профессор ВШЭ Сергей Сиваев.
Ранее Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи до 15% по всей стране. По предварительным данным профильного комитета ГД, Минфин не поддержал идею ведомства. Как сообщили «Известиям» в Минстрое, сейчас этот вопрос всё еще находится в правительстве на проработке.