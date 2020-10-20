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09:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд

Внутренние цены на подсолнечное масло в России резко выросли и установили новый рекорд — 74 175 руб. за тонну. Причиной этого стал новый скачок экспортных цен, говорится в материалах аналитического центра «Совэкон».

Источник: РИА "Новости"

«Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает… Основной фактор — новый скачок экспортных цен на масло», — сообщили в «Совэкон» (цитата по «РИА Новости»). В материалах центра сказано, что резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло произошел на прошлой неделе, также зафиксирован быстрый рост экспортных котировок.

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Внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6%, до рекордного уровня в 74,175 тыс. руб. за тонну, а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до $960 за тонну на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели. По данным центра, некоторые переработчики пытались снизить закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Но во второй половине недели они стали поднимать цены, в итоге цены выросли на 2−4 тыс. руб. за тонну неделя к неделе.

В обзоре сказано, что на рынке подсолнечника ожидается сохранение повышательной динамики на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. «Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни», — сообщили в «Совэкон».

В сентябре стоимость подсолнечного масла в среднем достигла 71 тыс. руб., что стало рекордным показателем с февраля 2016 года, когда котировки были на уровне 59 тыс. руб. за тонну. С августа подсолнечник в России подорожал на 35%, масло — на 20%.

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