09:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В сложной оперативной остановке
Пассажиров Москвы будут мониторить по смартфонам.
Мэрия Москвы разрабатывает еще один способ отслеживать жителей. Она потратит 155 млн руб. на систему мониторинга пассажиропотока: на остановках общественного транспорта разместят 220
ЦОДД Москвы потратит 155,2 млн руб. на систему мониторинга пассажиропотока, обнаружил «Ъ» на сайте госзакупок. Из конкурсной документации следует, что мэрия хочет в течение полугода установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220
Из документов следует, что система должна формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Она будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. В итоге система позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице.
В карточке контракта указано, что аукцион выиграло ООО «Информационные технологии будущего», но закупка приостановлена
Такие системы анализируют транспортные потоки в определенные часы на разных направлениях, отмечает руководитель направления аналитики ГК InfoWatch Андрей Арсеньев. «На основе аналитики формируются таргетированные предложения. Например, посетителю торгового центра по сети могут посылать сообщения о скидках и распродажах в определенных магазинах», — говорит он. Имея эти данные, легко проанализировать, как часто те или иные группы людей посещают определенные магазины, подтверждает представитель управления информбезопасности Softline Илья Тихонов.
Источник «Ъ», знакомый с ходом цифровизации хозяйства Москвы, считает, что
«Узнать подробную информацию о передвижении обладателей мобильных устройств можно через мобильных операторов, но их работа зарегулирована и информацию они дают не с привязкой к конкретной локации, а по крупным квадратам. Новая система, похоже, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров», — говорит собеседник «Ъ». При этом данные остаются обезличенными — привязки устройства с конкретным
Данные о пассажиропотоке собирают и другие городские системы, например турникеты, где «прокатывают» транспортные карты, но они не показывают дальнейший путь человека в метро, новая система сможет проводить более качественный анализ.
Никита Королев