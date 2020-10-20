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09:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В сложной оперативной остановке

Пассажиров Москвы будут мониторить по смартфонам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мэрия Москвы разрабатывает еще один способ отслеживать жителей. Она потратит 155 млн руб. на систему мониторинга пассажиропотока: на остановках общественного транспорта разместят 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств и отслеживать по ним движение пешеходов. Система нужна для улучшения работы транспорта, объяснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), но также позволит мэрии самостоятельно, без запросов сотовых операторов, узнавать подробную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров, говорят эксперты.

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ЦОДД Москвы потратит 155,2 млн руб. на систему мониторинга пассажиропотока, обнаружил «Ъ» на сайте госзакупок. Из конкурсной документации следует, что мэрия хочет в течение полугода установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов (АПК) и софт, который будет собирать из них данные. Система предусматривает сбор с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов (номер, который присваивается каждому устройству при производстве) в радиусе 50 м от АПК.

Из документов следует, что система должна формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Она будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. Собранная информация будет отгружена в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы. В итоге система позволит отслеживать движение пешеходов и формировать карты пассажиропотока в столице.

Техзадание проекта составлено исходя из практики Сингапура, Лондона и Берлина и не предусматривает получение персонифицированных данных, «цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В карточке контракта указано, что аукцион выиграло ООО «Информационные технологии будущего», но закупка приостановлена из-за жалобы одного из потенциальных участников ООО «Проф-ИТ Групп»: он нашел нарушения в тендере. В компании-победителе не ответили на запрос.

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Такие системы анализируют транспортные потоки в определенные часы на разных направлениях, отмечает руководитель направления аналитики ГК InfoWatch Андрей Арсеньев. «На основе аналитики формируются таргетированные предложения. Например, посетителю торгового центра по сети могут посылать сообщения о скидках и распродажах в определенных магазинах», — говорит он. Имея эти данные, легко проанализировать, как часто те или иные группы людей посещают определенные магазины, подтверждает представитель управления информбезопасности Softline Илья Тихонов.

Источник «Ъ», знакомый с ходом цифровизации хозяйства Москвы, считает, что MAC-адреса нужны мэрии для обогащения уже существующих баз данных.

«Узнать подробную информацию о передвижении обладателей мобильных устройств можно через мобильных операторов, но их работа зарегулирована и информацию они дают не с привязкой к конкретной локации, а по крупным квадратам. Новая система, похоже, позволит мэрии самостоятельно, без запросов, узнавать подробную и релевантную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров», — говорит собеседник «Ъ». При этом данные остаются обезличенными — привязки устройства с конкретным MAC-адресом к личности нигде нет, указывает эксперт по сетевым решениям компании КРОК Александр Сигачев.

Данные о пассажиропотоке собирают и другие городские системы, например турникеты, где «прокатывают» транспортные карты, но они не показывают дальнейший путь человека в метро, новая система сможет проводить более качественный анализ.
Алексей Парфентьев
руководитель отдела аналитики «Серчинформ»

Wi-Fi и Bluetooth постоянно включен максимум у 30% владельцев смартфонов, отмечает в беседе с «Ъ» сотрудник крупной компании, развивающей технологии Big Data. Впрочем, MAC-адрес может быть изменен пользователем или рандомизирован системой, добавляет руководитель Android-практики компании Redmadrobot Артем Кулаков.

Никита Королев

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