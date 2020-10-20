12:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Туристы оказались внутренне не готовы
Путешествовать по России стало дорого и некому.
Ограничение на международное авиасообщение не заставило россиян больше ездить по стране. За третий квартал они совершили почти на 40% меньше внутренних путешествий, чем годом ранее. Но их траты при этом заметно возросли. Участники туристического рынка уверены, что восстановиться пока удалось в основном Крыму, а другие регионы недосчитаются существенной доли доходов от туризма.
Число внутренних туристических поездок россиян по итогам третьего квартала сократилось на 38% год к году. Такие данные приводит «Сбераналитика», оценивая активность клиентов. Активность туристов из Москвы при этом восстановилась на 76%,
С оценкой «Сбераналитики» согласны не все участники туристического рынка. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что именно в третьем квартале большинство регионов фиксировали рост числа туристов год к году, особенно ярко эта тенденция проявлялась в августе.
Согласно данным, которые приводит портал AviaStat, пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних направлениях в августе действительно на 5,7% превысил значение за аналогичный период прошлого года.
Глава Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина отмечает, что пока единственным хорошим месяцем в этом году стал август, когда загрузка гостиниц в регионе была в среднем 70% и соответствовала значению за аналогичный период прошлого года, а июле речь шла только о 30%.
«Сентябрь начался хорошо, но, как только в Москве заявили о введении новых ограничительных мер, Ставропольский край ограничил туристические поездки, а часть деловых мероприятий была отменена, люди стали снимать бронирования», — рассказывает она. По словам Сафиной, заполняемость отелей в Казани в сентябре была 45−50%, а в октябре сократилась до 30−35%. Бронирований на ноябрь и декабрь, по ее словам, сейчас в принципе нет.
Расходы туристов на авиабилеты при этом сократились на 27%, до 6,5 тыс. руб., а на аренду автомобилей выросли почти в полтора раза. Карташов связывает это с развитием сервисов каршеринга в регионах. Также, по данным «Сбераналитики», туристы в России в третьем квартале реже ходили в кинотеатры, цирк, дельфинарий и зоопарк — расходы на них за год сократились на 16%. Траты на азартные игры с учетом лотерей и букмекерских контор в то же время выросли за год на 31%.
По оценкам Сергея Ромашкина, средний чек за купленный тур за год вырос примерно на 10−15%. Авиаперевозка стоила в среднем на 20−25% дешевле, чем в прошлом году, а размещение в отелях — на 20−25% дороже, добавляет он. По словам
Александра Мерцалова