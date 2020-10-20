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12:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Туристы оказались внутренне не готовы

Путешествовать по России стало дорого и некому.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ограничение на международное авиасообщение не заставило россиян больше ездить по стране. За третий квартал они совершили почти на 40% меньше внутренних путешествий, чем годом ранее. Но их траты при этом заметно возросли. Участники туристического рынка уверены, что восстановиться пока удалось в основном Крыму, а другие регионы недосчитаются существенной доли доходов от туризма.

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Число внутренних туристических поездок россиян по итогам третьего квартала сократилось на 38% год к году. Такие данные приводит «Сбераналитика», оценивая активность клиентов. Активность туристов из Москвы при этом восстановилась на 76%, Санкт-Петербурга — на 60%. Наиболее активными оказались путешественники из Калужской области, совершившие 87% поездок от прошлогоднего объема. В Ассоциации туроператоров России общий спад активности туристов за этот период оценивают в 30%. Сбербанк — крупнейший банк в России с 96,9 млн активных клиентов по итогам 2019 года. Методология оценки их туристической активности предполагает анализ структуры и параметров трансакций для исключения трудовой миграции населения.

С оценкой «Сбераналитики» согласны не все участники туристического рынка. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечает, что именно в третьем квартале большинство регионов фиксировали рост числа туристов год к году, особенно ярко эта тенденция проявлялась в августе.

В среднем, по его оценкам, в третьем квартале на российские морские курорты приехали на 10−15% больше отдыхающих, чем годом ранее.

Согласно данным, которые приводит портал AviaStat, пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних направлениях в августе действительно на 5,7% превысил значение за аналогичный период прошлого года.

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Глава Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина отмечает, что пока единственным хорошим месяцем в этом году стал август, когда загрузка гостиниц в регионе была в среднем 70% и соответствовала значению за аналогичный период прошлого года, а июле речь шла только о 30%.

«Сентябрь начался хорошо, но, как только в Москве заявили о введении новых ограничительных мер, Ставропольский край ограничил туристические поездки, а часть деловых мероприятий была отменена, люди стали снимать бронирования», — рассказывает она. По словам Сафиной, заполняемость отелей в Казани в сентябре была 45−50%, а в октябре сократилась до 30−35%. Бронирований на ноябрь и декабрь, по ее словам, сейчас в принципе нет.

Вице-президент Сбербанка Станислав Карташов отмечает, что вместе с общим снижением числа поездок расходы туристов в России по итогам третьего квартала выросли на 40% год к году.

В среднем путешественники тратили 2 тыс. руб. в день.
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Расходы туристов на авиабилеты при этом сократились на 27%, до 6,5 тыс. руб., а на аренду автомобилей выросли почти в полтора раза. Карташов связывает это с развитием сервисов каршеринга в регионах. Также, по данным «Сбераналитики», туристы в России в третьем квартале реже ходили в кинотеатры, цирк, дельфинарий и зоопарк — расходы на них за год сократились на 16%. Траты на азартные игры с учетом лотерей и букмекерских контор в то же время выросли за год на 31%.

По оценкам Сергея Ромашкина, средний чек за купленный тур за год вырос примерно на 10−15%. Авиаперевозка стоила в среднем на 20−25% дешевле, чем в прошлом году, а размещение в отелях — на 20−25% дороже, добавляет он. По словам топ-менеджера, единственным регионом РФ, который выйдет на сопоставимый с прошлым годом уровень доходов от туризма, станет Крым: в регион приедет на 8−9% меньше отдыхающих, чем годом ранее, но их траты возрастут. Но вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников уверен, что о восстановлении доходов речи не идет. В Крыму, по его словам, отельеры заработали в среднем на 20−25% меньше год к году, а в некурортных городах падение достигает 40%.

Александра Мерцалова

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