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12:30 (мск), источник: РБК

Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

Ожидание нового ужесточения карантинных мер негативно сказываются на бизнес-активности в стране. Треть опрошенных предпринимателей уверены, что их бизнес переживет не больше трех месяцев новой изоляции.

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Источник: РИА "Новости"

Почти треть предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка.

  • 27% способны проработать в таких условиях более года;
  • 20% респондентов заявили, что их бизнес может пережить от одного до трех месяцев;
  • 16% смогут функционировать от трех до шести месяцев;
  • 13% продержатся минимальный срок, до 30 дней;
  • 11% могут работать от шести месяцев до года;
  • 13% затруднились ответить.

«Текущий кризис отличается от предыдущих тем, что вызван не экономическими или финансовыми факторами, а в основном ограничительными мерами. Тот бизнес, который развивает дистанционные продажи, чувствует себя более уверенно, чем не имеющий возможности заработка без прямого общения с клиентом», — считают эксперты.

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Количество владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло на 7% и достигло 54% от общего числа респондентов.

При этом большинство предпринимателей — 53%— считают, что восстановление оборотов после карантина займет значительное время, от года до трех лет. Такую перспективу они описали при условии, что государство не будет вводить вторую волну ограничительных карантинных мер. Более трети, 35% опрошенных бизнесменов, заявили, что-либо уже восстановили показатели своих предприятий до докризисного уровня (17%), либо сделают это до конца года (18%).

Из тех, кто уже восстановился и адаптировался к ведению дел при эпидемии коронавируса, 43% заявили, что готовы к новым ограничительным мерам, даже если они продлятся более одного года.

Наиболее пострадавшая от карантина часть бизнесменов — 3%— заявили, что уже никогда не вернутся к докризисным показателям или планируют закрыть бизнес.

Эти данные подтверждаются значением индекса RSBI — ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с «Опорой России» и Magram Market Research. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение, значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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Исследование показало, что компонента инвестиций индекса RSBI снизилась с 54,4 п. до 50,9 п, что говорит о нежелании предпринимателей активно расширять свой бизнес в следующие три месяца. Сам индекс RSBI снизился по отношению к августу и составил 46,6 пунктов, что свидетельствует об ожидании усиления ограничений, связанных со второй волной пандемии коронавируса.

В опросе участвовали владельцы 1666 компаний из всех регионов России, в него не были включены владельцы предприятий, закрывшихся с апреля по август.

В апреле 2020 года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI резко упал, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений. В разгар карантинных мер и самоизоляции индекс опустился до отметки 38,5 пунктов с 45 пунктов в марте. Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в 2014 году, оно было на пять пунктов выше апрельского результата.

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